Якісна шкільна освіта важлива для майбутньої кар’єри дитини

У непростий для України час дітям особливо важко жити звичайним життям, вчитися та розвиватися. Українські школи і педагоги адаптовуються до викликів, опановуючи нові навчальні формати.

Однак багато дітей разом зі своїми сім’ями опинилися у важких життєвих обставинах і потребують підтримки, щоб продовжувати навчання. Як допомогти таким школярам, розповідає 24 Канал.

Чому якісна шкільна освіта вкрай важлива

Ґрунтовна шкільна освіта – це перший крок для майбутньої професійної кар’єри дитини і щасливого майбутнього. Особливо це важливо для школярів з вразливих категорій, які через певні обставини не можуть здобути якісної освіти в звичайних школах.

Багато українських дітей досі живуть у прифронтових регіонах чи за кордоном. Тому очне навчання для багатьох з них є неможливим. Повноцінним виходом у таких ситуаціях стане дистанційний формат навчання. Цифровий доступ до навчальних матеріалів допомагає дітям розвиватися, підтримує їхній психологічний стан і дає надію та впевненість у майбутньому.

Окрім того, діти, які опинилися у важких життєвих обставинах, можуть отримати стипендію. Такі ініціативи у сфері освіти підтримують благодійні організації. Це створює рівні можливості для навчання та сприяє розвитку й інтеграції українських дітей в суспільство.

Де школярі можуть отримати підтримку та стипендію

Благодійний фонд «За майбутнє дітей» реалізує стипендіальну програму для підтримки дітей з вразливих категорій, надаючи їм можливість дистанційно навчатися в школі «Оптіма». Програма повністю або частково покриває вартість навчання для дітей, які потребують допомоги.

Такі діти не лише отримують фінансову підтримку, а й чимало переваг від дистанційної освіти в школі «Оптіма», яких немає у класичних закладах освіти. Наприклад, учні можуть здобувати освіту у зручних обставинах та час. Школа пропонує якісні навчальні матеріали, доступні 24/7.

Навчальні програми школи «Оптіма» адаптовані до потреб учнів різного віку і допомагають навчатися у зручному темпі. Такий підхід особливо важливий для школярів, які потребують психологічної підтримки та безпечного освітнього середовища. Після закінчення навчання діти отримують державний документ про освіту.

З 2022 року фонд «За майбутнє дітей» надав підтримку понад 1300 дітям. Завдяки успіху цієї програми фонд планує розширити ініціативу на 2024 – 2025 навчальний рік. Особливу увагу приділятимуть розвитку позашкільних навчальних програм для подальшої соціалізації дітей.

Як подати заявку або підтримати програму

Щоб подбати про якісну освіту та комфортний темп навчання для своєї дитини у складний час, батьки чи офіційні представники школярів можуть подати заявку на стипендію. Зробити це можна на сайті фонду.

Також усі охочі можуть зробити благодійний грошовий переказ для підтримки стипендіальної програми. Долучившись до цієї ініціативи, можна допомогти здобути якісну освіту та підтримати їхній шлях до успішного майбутнього.