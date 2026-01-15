Ігри можуть допомогти відволіктись, знизити рівень тривоги та м’язової напруги

Психологиня Світлана Ройз розповіла 10 цікавих ідей теплих ігор з дітьми, щоб підтримати їх та повернути відчуття тепла й захищеності під час тривалих відключень світла в українських містах. Підбірку підготували спільно з ЮНІСЕФ та порталом «Шлях батьківства».

«На жаль, ми не можемо вплинути на швидкість відновлення теплопостачання. Але можемо підтримати дітей. Ці ігри можуть допомогти відволіктись, знизити рівень тривоги та м’язової напруги, і найголовніше – можуть підтримати відчуття близькості, тепла й захищеності», – пише Світлана Ройз.

Цікаві ідеї ігор з дітьми: