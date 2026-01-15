Ігри при блекаутах, які повернуть відчуття тепла дітям: 10 ідей від психологині
Ігри можуть допомогти відволіктись, знизити рівень тривоги та м’язової напруги
Психологиня Світлана Ройз розповіла 10 цікавих ідей теплих ігор з дітьми, щоб підтримати їх та повернути відчуття тепла й захищеності під час тривалих відключень світла в українських містах. Підбірку підготували спільно з ЮНІСЕФ та порталом «Шлях батьківства».
«На жаль, ми не можемо вплинути на швидкість відновлення теплопостачання. Але можемо підтримати дітей. Ці ігри можуть допомогти відволіктись, знизити рівень тривоги та м’язової напруги, і найголовніше – можуть підтримати відчуття близькості, тепла й захищеності», – пише Світлана Ройз.
Цікаві ідеї ігор з дітьми:
- «Теплі спогади». Кожен по черзі завершує фразу: «Я відчуваю тепло, коли…». Варіанти відповіді: «…мене обіймають», «…кажуть добрі слова», «…я під ковдрою», «…дивлюся мультфільм», «…про мене піклуються» тощо.
- «Висікаємо вогонь». Інтенсивно розітріть долоні, відчуваючи тепло. Наприкінці зробіть рух, наче надсилаєте свій вогник іншій людині. Той, хто його «піймав», кладе його собі на груди або живіт, а потім розтирає руки і передає далі.
- «Яке ти зараз джерело світла й тепла?» Дайте можливість дитині пофантазувати: наприклад, ти зараз як свічка, сонце, камін, ліхтарик, зірка чи гірлянда. Можна показати це жестом, голосом або просто назвати.
- «Теплий подих». Спочатку тренуйтеся дихати на долоню. Порівняйте холодний і теплий видих. Коли у вас з’явиться саме теплий подих, домовтесь, куди саме «дихатимете», щоб зігріти: ніжки, животик, спинку, долоньки. Коли ми робимо повільний видих – ми активуємо парасимпатичну нервову систему, що допомагає дітям і дорослим розслабитись і відчути більшу безпеку.
- «Тіло - музичний інструмент». Ваше тіло може звучати. Коли ви лагідно торкаєтесь дитини (плечі, руки, спина), вона: видає звук, починає співати або ж рухатись. Гра про контакт, увагу й регуляцію. Так ви повертаєте контакт із тілом.
- «Танець біля вогнища під уявну музику». Уявіть, що ви грієте руки, спину, ноги біля вогника. По черзі показуйте рухи, а всі мають їх повторити.
- «Хто скаже більше теплих слів». Позмагайтесь, хто скаже більше приємностей одне одному: «ти моє сонечко», «я тобі дякую», «ти мій промінчик», «ти сонячний зайчик» тощо. Ця ідея добре працює і для зниження рівня напруги й для відчуття близькості.
- «Пікнік у наметі». Зробіть вдома намет із ковдр на ліжку (краще не на підлозі). Уявіть, що ви вночі під зоряним небом. Читайте, вигадуйте історії або тихо розмовляйте.
- «Теплі тваринки». Уявіть, що ви тваринки, які зігріваються: котик, що згортається клубочком; ведмедик, що ховає лапи, закриває ніс або ховається в барліг; пташка, що «пухнаститься»... Повільні рухи чи інтенсивна активність, а також, коли ми в грі згортаємось в клубочок, додають відчуття контролю.
- «Ковдра з тепла». Уявіть, що зверху вас накриває невидима тепла ковдра. Кожен може додати, з чого вона зроблена: з сонця, слів, обіймів чи світла.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter