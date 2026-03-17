Поліція розслідує фіктивне працевлаштування вчителів у низці приватних навчальних закладів Львівщини задля уникнення мобілізації. У березні Галицький районний суд Львова дозволив правоохоронцям провести низку обшуків у цій справі.

Як вказано в ухвалах суду, у липні 2024 року департамент стратегічних розслідувань Нацполіції відкрив кримінальне провадження за фактом зловживань у Львівському медичному фаховому коледжі та його філіях. Низка закладів освіти у матеріалах справи зашифровані, однак у справі фігурують Дрогобицька філія вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж та Вищий приватний навчальний заклад Львівського фахового медичного коледжу. Слідство вважає, що заклади освіти працевлаштували понад 20 вчителів з метою їх ухилення від мобілізації та отримання відстрочки.

Фіктивні вчителі навіть офіційно не працюють у цих закладах, натомість є ФОПами, футболістами, приватними тренерами та музикантами. За таку схему ухилянти перераховують офіційну вчительську зарплату посадовцям приватної школи, які їх прикривають.

Низкою ухвал Галицький районний суд надав слідчим дозвіл на проведення обшуків у навчальних закладах, причетних до схеми.