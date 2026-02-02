Правоохоронці провели 128 обшуків

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у межах якої задокументували десятки фактів підроблення документів для ухилення від мобілізації. За результатами слідчих дій підозри оголосили 110 військовослужбовцям і цивільним у різних регіонах України. Про це у понеділок, 2 лютого, повідомила Нацполіція.

Як повідомили у дописі, слідчі під час спецоперації викрили схеми використання фальшивих медичних довідок і документів про нібито необхідність догляду за людьми з інвалідністю. Саме на підставі таких паперів чоловіки призовного віку отримували відстрочки від мобілізації або достроково припиняли військову службу.

Загалом поліцейські провели 128 обшуків за місцями проживання фігурантів на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та у Києві.

У ході перевірок з’ясувалося, що в окремих випадках люди, за якими фігуранти нібито здійснювали догляд, не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні довідки містили неправдиві дані.

Правоохоронці також зафіксували факти незаконного припинення військової служби з подальшим отриманням державних виплат. Зокрема, один з фігурантів після фіктивного звільнення зі ЗСУ оформив опікунство над родичкою, щоб уникнути повторної мобілізації, хоча реальних підстав для цього не було.

Дії підозрюваних кваліфікують за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких незаконне переправлення осіб через кордон, ухилення від призову та військової служби, підроблення документів і шахрайство. Фігурантам може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

У Нацполіції наголосили, що операція «Опікун» є довгостроковою та триває надалі. Правоохоронці продовжують збір доказів і вживають заходів для скасування незаконно отриманих відстрочок.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Львові викрили корупційну схему, яка діяла в Сихівській міжрайонній МСЕК Львівського обласного Центру медико-соціальної експертизи. За версією правоохоронців, до схеми були задіяні троє лікарів, вони оформили фіктивну інвалідність щонайменше 56 чоловікам та жінкам.