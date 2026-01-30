Затримали колишнього депутата Жидачівської міської ради

СБУ та поліція затримали ексдепутата Стрийщини за підозрою у організації схеми ухилення від мобілізації. Він запевняв, що може вирішити питання з РТЦК та членами ВЛК. За даними ZAXID.NET, мова про колишнього депутата Жидачівської міської ради.

Як повідомило управління СБУ у Львівській області 30 січня, організатором виявився колишній депутат – екскерівник комунального підприємства Стрийського району. Львівська обласна прокуратура уточнила, що затриманий 53-річний житель Жидачева, а його клієнтом був 29-річний львів’янин.

За даними правоохоронців, він запевняв, що повпливає на посадовців РТЦК та СП для зняття з розшуку та оновлення військово-облікових документів для призовника. Окрім цього, експосадовець обіцяв вирішити питання з членами ВЛК для безперешкодного проходження військово-лікарської комісії без подальшої мобілізації військовозобов’язаного.

Таким чином, призовник міг офіційно працевлаштуватися, отримати бронювання та підстави для уникнення мобілізації до Сил оборони. Вартість таких послуг ексдепутата становила 5500 доларів.

Правоохоронці офіційно не повідомлять прізвище затриманого, але, за даними ZAXID.NET, мова йде про колишнього депутата Жидачівської міської ради, який раніше очолював Жидачівське МВ УКГ.

Правоохоронці затримали фігуранта після отримання частини хабаря в сумі 153 тис. грн. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.