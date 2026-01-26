Поліцейські спільно з СБУ затримали адвоката Ростислава Каспріва

Поліцейські спільно з СБУ викрили на хабарі львівського адвоката Ростислава Каспріва. За версією слідства, юрист за 6 тис. доларів вирішував питання оформлення інвалідності. Оперативники задокументували одержання ним 3,5 тис. доларів.

Як повідомили у понеділок, 26 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у листопаді 2025 року 29-річний чоловік звернувся до адвоката за консультацією. Він хотів з'ясувати порядок та правові підстави встановлення інвалідності у зв’язку з наявним у нього захворюванням. Під час першої ж зустрічі правник запропонував клієнту отримати ІІІ групу інвалідності за його сприяння.

«Зокрема, обіцяв допомогти в оформленні виписки про стаціонарне лікування без фактичного перебування чоловіка в лікарні. А також запевняв, що може повпливати на прийняття відповідного рішення членами експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Такі свої послуги адвокат оцінив у 6 тис. доларів США», – розповіли в обласній прокуратурі.

Адвоката затримали після одержання грошей від клієнта

Після цього військовозобов’язаний звернувся до правоохоронців, і далі діяв під їх контролем. Задокументовано, що адвокат двічі одержав кошти за свою роботу – загалом 3,5 тис. доларів. У подальшому, адвокат виїхав зі Львова у Чернівецьку область, де його і затримали.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав 42-річний львівський адвокат Ростислав Каспрів.

ZAXID.NET зателефонував до підозрюваного, однак він від коментарів відмовився. «Нічого коментувати з цього приводу не буду», – сказав він.

Юристу повідомили про підозру у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Слідчі встановлюють інших можливих співучасників схеми.