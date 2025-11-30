Cуд перекваліфікував статтю обвинувачення з переправлення ухилянтів на шахрайство

Личаківський районний суд Львова виніс вирок львівському адвокату 46-річному Маріану Цаплаку, затриманому на хабарі за обіцянку переправити ухилянта за кордон через систему «Шлях». Винуватця визнали винним у шахрайстві та присудили 34 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, Маріан Цаплак за винагороду 4500-5000 доларів обіцяв оформити ухилянта волонтером у громадську організацію та внести його дані до інформаційної системи «Шлях», також обіцяв консультувати при перетині кордону, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов’язання.

23 червня 2023 року обвинувачений одержав від військовозобов’язаного першу частину коштів у сумі 8000 грн. 26 липня того ж року він одержав другу частину коштів у розмірі 4000 доларів імітаційними купюрами, після чого його затримали працівники поліції.

У суді обвинувачений свою вину у переправленні ухилянтів не визнав, однак визнав провину у тому, що мав намір у шахрайський спосіб заволодіти чужими грішми. Маріан Цаплак пояснив, що йому були потрібні кошти на навчання доньки у США. Також запевнив, що доступу до системи «Шлях» він не мав, а розповідав вигадані історії.

Суддя Роман Головатий перекваліфікував статтю обвинувачення з «переправлення ухилянтів» на «шахрайство». Вироком суду Маріана Цаплака визнали винним у шахрайстві (ч.1 ст. 190 ККУ) та призначили йому покарання – штраф у розмір 34 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений. Станом на сьогодні право на зайняття адвокатською діяльністю Маріана Цаплака зупинено.