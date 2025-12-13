ДТП трапилась 13 грудня поблизу села Тершів на Львівщині

На Львівщині у ДТП із маршруткою загинув водій легковика. Водій та пасажири автобуса не постраждали.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у суботу, 13 грудня, на трасі Львів – Самбір – Ужгород, поблизу села Тершів Самбірського району. 60-річний водій автомобіля Renault Kangoo зіткнувся з автобусом «Еталон», за кермом якого був 38-річний мешканець Самбора.

Внаслідок ДТП водій мінівена загинув на місці події. Водій маршрутки та її пасажири не постраждали.