Нападника поліцейські затримали номері готелю «Гарден Хол»

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області виніс вирок військовому за зґвалтування 45-річної мешканки міста Нетішин у готельному номері в Тернополі. Жінка познайомилася із чоловіком через соціальні мережі. Йому призначили 7 років тюрми.

Як йдеться у матеріалах справи, львів’янин, який раніше вже відбував покарання за статеві злочини, познайомився із жінкою у соціальних мережах влітку 2022 року. Їхнє спілкування у соціальних мережах тривало впродовж кількох місяців. Згодом вони домовились про зустріч у Тернополі, аби поїхати надалі до Львова.

Інцидент трапився в ніч з 11 на 12 жовтня 2024 року в одному з готельних номерів «Гарден Хол», що на вул. Шептицького, 30 у Тернополі. Під час застілля чоловік побив жінку, а потім згвалтував її. У вироку зазначається, що близько 1:00 год. ночі до правоохоронців надійшло повідомлення від чоловіка, який зазначив, що він є братом потерпілої.

У розмові він повідомив, що його сестра поїхала до Тернополя у пошуках роботи та не виходить на зв'язок. Поліцейські телефонували за номером жінки, спочатку та не відповідала, але згодом жінці вдалося відповісти на дзвінок та повідомити поліцейським про її перебування. Коли поліцейські знайшли жінку, на її тілі були численні травми.

У суді нападник частково визнав свою вину. За його словами статеві стосунки із потерпілою у нього були за взаємною згодою, а травми могли виникнути у неї випадково або до зустрічі. Також він заперечував факт утримання жінки проти її волі у готельному номері.

Справу розглядав суддя Сергій Кунцьо, який визнав військового винним у незаконному позбавленні волі із фізичним стражданням (ч. 2 ст. 146 ККУ) та згвалтуванні, яке вчинено повторно (ч. 2 ст. 152 ККУ), та засудив його до 7 років тюрми. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.