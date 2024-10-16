У Тернополі поліцейські затримали раніше судимого львів'янина, який зачинив в готельному номері жінку і зґвалтував її. Постраждала – з Хмельниччини, вона познайомилася з кривдником в соціальних мережах. Вони домовилися зустрітися в Тернополі в готелі. Після зустрічі чоловік закрив жінку в кімнаті і зґвалтував.

До правоохоронців Тернополя постраждала зателефонувал 15 жовтня. Поліцейські з’ясували, що потерпіла живе на Хмельниччині і познайомилася з нападником у соцмережах. Чоловік і жінка домовилися зустрітися в Тернополі, аби поїхати до Львова. Вони зупинилися в одному із готелів, де розпивали алкоголь у номері чоловіка. Під час застілля чоловік почав поводити себе агресивно, а коли жінка захотіла піти, він побив її та зґвалтував. Інцидент трапився в ніч з 11 на 12 жовтня.

«45-річна жителька Хмельницької області змогла зателефонувати до поліції. На місце злочину оперативно прибула слідчо-оперативна група. Жінку опитали і доправили до лікарні, оскільки в неї були чисельні травми», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 16 жовтня.

Поліцейські затримали нападника в тому ж готелі. Підозрюваним виявився 48-річний житель Львова. Він уже відбував покарання за статеві злочини, але звільнився з місць позбавлення волі за «законом Савченко». За словами керівника Тернопільської поліції Сергія Зюбаненка, людям слід обачно ставитися до випадкових знайомств через соціальні мережі та домовлятися про зустрічі.

«Часто за привабливими профілями ховаються особи з недобрими намірами та кримінальним минулим. Нерідко в результаті таких знайомств жінки стають жертвами шахраїв та насильників», – повідомив керівник поліції Тернопільщини.

Слідчі поліції оголосили рецидивісту підозру за ч. 2 ст. 152 КК України (Зґвалтування, вчинене повторно) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань). Тернопільський міськрайонний суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.