В 2021 році вчитель виїхав з Харкова і сховався в монастирі на Тернопільщині

На Тернопільщині в чоловічому монастирі при Почаївській лаврі затримали харків'янина, якого підозрюють у зґвалтуванні та розбещенні трьох хлопчиків. Злочини чоловік вчиняв в Харкові з 2018 по 2021 рік, коли працював вчителем фізкультури. Потім він звільнився і переїхав на Тернопільщину, де оселився в чоловічому скиті УПЦ МП при Почаївській лаврі. Про зґвалтування неповнолітніх стало відомо від правоохоронців Латвії. Поліцейські Риги спілкувалися з одним із потерпілих і передали справу харківським правоохоронцям. Українські ж колеги знайшли винуватця на Тернопільщині.

Один з потерпілих хлопців переїхав в Латвійську республіку зі сім’єю в 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна. Юнак разом зі своєю сестрою страждав на тривалий стрес. Тому їх матір відвела в Ризі до психологів. Після розмови з спеціалістами неповнолітній лише цього року зміг розповісти про сексуальні знущання з боку колишнього вчителя.

«Вчитель фізкультури розбещував 13-річного учня під час індивідуальних занять в 2018 році. Знімав штани, робив розслабляючий масаж, чіпав дитину за інтимні місця та прикладав свій статевий орган. Насильство тривало протягом місяця – збоченець змушував учня мастурбації та орального сексу», – повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

За словами правоохоронця, жінка навіть не здогадувалась, що її сина ще 6 років тому в школі розбещував вчитель. Психологи повідомили про злочин місцевих правоохоронців, а в березні 2024 року слідчі в Ризі розпочали кримінальне провадження. Потім Генеральна прокуратура Латвійської республіки передала матеріали цієї справи харківським правоохоронцям.

«В Харкові призначили судову молекулярно-генетичну експертизу, щоби встановити причетність підозрюваного до інших злочинів. Ми вже встановили, що протягом трьох років його жертвами стали ще двоє хлопчиків, вони також є потерпілими у цій справі», – зазначив Сергій Болвінов.

В 2021 році підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області, повідомили в Офісі генерального прокурора в п’ятницю, 27 вересня. Виявилося, що він оселився в чоловічому скиті УПЦ МП, який діє при Почаївській лаврі. Правоохоронці розшукали харків’янина. Його затримали, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва однієї з окружних прокуратур м. Харкова чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи). Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.