Буковинець чотири місяці ґвалтував малолітню доньку співмешканки
Ювенальні прокурори передали справу до суду
На Буковині правоохоронці викрили чоловіка, який чотири місяці ґвалтував малолітню доньку співмешканки. Поліцейські встановили, що насильство буковинець силою примушував дівчинку до сексуальних стосунків. Ювенальні прокурори завершили слідство і передали справу до суду.
Правоохоронці Буковини встановили, що до злочину причетний 33-річний чоловік. Він проживав разом зі своєю співмешканкою і її малолітньою донькою. Коли матір перебувала на роботі, або за межами дому, то чоловік примушував малолітню дівчинку до статевих стосунків.
«Поліцейські встановили, що з лютого по травень 2024 року обвинувачений, застосовуючи свою фізичну перевагу, вчиняв стосовно малолітньої протиправні дії сексуального характеру. Наразі чоловік перебуває під вартою», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 25 вересня.
Правоохоронці затримали чоловіка. Суд обрав йому запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Після розслідування ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за трьома частинами ст. 152 КК України та за ч. 3 ст. 15 (Зґвалтування неповнолітньої дитини). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.