На Буковині правоохоронці викрили чоловіка, який чотири місяці ґвалтував малолітню доньку співмешканки. Поліцейські встановили, що насильство буковинець силою примушував дівчинку до сексуальних стосунків. Ювенальні прокурори завершили слідство і передали справу до суду.

Правоохоронці Буковини встановили, що до злочину причетний 33-річний чоловік. Він проживав разом зі своєю співмешканкою і її малолітньою донькою. Коли матір перебувала на роботі, або за межами дому, то чоловік примушував малолітню дівчинку до статевих стосунків.

«Поліцейські встановили, що з лютого по травень 2024 року обвинувачений, застосовуючи свою фізичну перевагу, вчиняв стосовно малолітньої протиправні дії сексуального характеру. Наразі чоловік перебуває під вартою», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 25 вересня.

Правоохоронці затримали чоловіка. Суд обрав йому запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави. Після розслідування ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за трьома частинами ст. 152 КК України та за ч. 3 ст. 15 (Зґвалтування неповнолітньої дитини). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.