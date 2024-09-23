Правоохоронці підозрюють жителя Камʼянець-Подільського району у зґвалтуванні неповнолітньої та зйомці злочину на відео. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років увʼязнення. Про це повідомили 23 вересня у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, у липні 2024 року підозрюваний зґвалтував у своєму автомобілі 14-річну доньку знайомого, яку підвозив до магазину. Усі свої дії 52-річний житель Кам’янеччини знімав на мобільний телефон.

«Чоловіка застукав на гарячому батько дитини, коли не зміг додзвонитись до доньки та пішов її шукати. Із тих пір підозрюваний перебував під вартою», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі прокуратури.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами зґвалтування малолітньої дитини та умисного виготовлення і зберігання дитячої порнографії (ч. 4 ст. 152, ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 КК України). Максимальне покарання передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.