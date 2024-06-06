Дунаєвецький районний суд виніс вирок місцевому жителю за зґвалтування неповнолітньої. Обвинувачений проживав разом із сім’єю потерпілої, тож коли всі лягли спати, він застосував силу і проти волі дівчини вступив із нею у статеві стосунки. За скоєне йому призначили 8 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 3 червня, інцидент стався 23 лютого 2023 року в селі Маків Дунаєвецької громади. Близько 23:00 обвинувачений, який напередодні вживав алкогольні напої, зайшов у кімнату неповнолітньої падчерки друга й ліг поруч із нею. Коли дівчина прокинулася, він закрив їй рот рукою, почав гладити та роздягати. Всупереч волі потерпілої, чоловік вступив із нею у статеві стосунки. Наступного дня після злочину він попросив неповнолітню нікому про це не казати.

У суді потерпіла розповіла, що вони з сім’єю проживали в одному будинку з обвинуваченим із квітня 2022 року, оскільки разом виїхали з Донецької області у Хмельницьку. Декілька свідків підтвердили, що чоловік неодноразово говорив вітчиму неповнолітньої про симпатію до неї, але той відповідав, що падчерка сама вирішуватиме, коли їй виповниться 18 років. За словами дівчини, наступного дня після зґвалтування обвинувачений попросив її мовчати, а тоді дістав ніж і порізав собі шию та руки. Вона обробила йому рани й пообіцяла, що нікому не розповість. Через чотири місяці потерпіла все ж поділилися з сестрою історією про те, що з нею трапилося.

За свідченнями правоохоронців, обвинуваченого за декілька днів до злочину затримали з метадоном. Відомо, що чоловік – уродженець міста Дзержинськ Донецької області, ніде не працює, раніше вже був засуджений за наркозлочини. Своєї вини у зґвалтуванні він не визнав.

Суддя Олексій Сосна визнав донеччанина винним за ч.1 ст.309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та за ч. 3 ст.152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої особи) й шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначив 8 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.