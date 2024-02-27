Апеляційний суд збільшив вирок хмельничанину за зґвалтування дочки
Обвинувачений свою провину категорично заперечує
Хмельницький апеляційний суд виніс вирок батьку, який роками ґвалтував свою малолітню доньку. При цьому казав їй, що це «нормально і що так заведено в кожній сім'ї». Коли ж дитина опиралась, він погрожував вбивством і залякував, що поб'є її матір і брата. Хмельницький суд призначив йому 12 років ув'язнення, а апеляційний суд збільшив покарання до 14 років позбавлення волі.
«Прокурори у суді апеляційної інстанції довели умисність дій засудженого, виключну аморальність та цинізм злочину. Засуджений, попри наявність беззаперечних доказів вчинення злочинів, не розкаявся у вчиненому та заперечував свою вину», – повідомила 27 лютого Хмельницька обласна прокуратура.
Як розповіла потерпіла під час суду першої інстанції у липні 2023 року, батько розбещував її приблизно з п'ятирічного віку. При цьому казав, що це «нормально і що так заведено в кожній сім'ї». Гвалтувати почав, коли дитині виповнилось 11 років, і робив це систематично. Він змушував дівчину пити протизаплідні таблетки, погрожував їй вбивством у разі заперечень і заявляв, що поб'є її маму та брата, якщо вона відмовиться вступати з ним у статевий акт. Згідно з висновками експертизи, внаслідок пережитого насильства у дівчини розвинувся посттравматичний стресовий розлад.
Дівчина розповіла про все матері у 2020 році, жінка одразу ж написала заяву в поліцію. Під час слідства з'ясувалось, що чоловік розбещував не лише доньку, а й малолітнього сина: зокрема, він змушував обох дітей дивитись мультики порнографічного характеру.
Обвинувачений батько свою провину категорично заперечував і заявляв, що його обмовляють через те, що в 2018 році він покинув дружину та знайшов іншу жінку. Однак суд розцінив ці покази критично, бо чоловік сам визнав, що навіть після розлучення іноді приходив ночувати до будинку колишньої дружини і ніякого конфлікту з нею не мав.
Суддя першої інстанції Олександр Піндрак призначив чоловіку 12 років ув’язнення, а Хмельницький апеляційний суд збільшив його до 14 років позбавлення волі.