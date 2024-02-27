Хмельницький апеляційний суд виніс вирок батьку, який роками ґвалтував свою малолітню доньку. При цьому казав їй, що це «нормально і що так заведено в кожній сім'ї». Коли ж дитина опиралась, він погрожував вбивством і залякував, що поб'є її матір і брата. Хмельницький суд призначив йому 12 років ув'язнення, а апеляційний суд збільшив покарання до 14 років позбавлення волі.

«Прокурори у суді апеляційної інстанції довели умисність дій засудженого, виключну аморальність та цинізм злочину. Засуджений, попри наявність беззаперечних доказів вчинення злочинів, не розкаявся у вчиненому та заперечував свою вину», – повідомила 27 лютого Хмельницька обласна прокуратура.

Як розповіла потерпіла під час суду першої інстанції у липні 2023 року, батько розбещував її приблизно з п'ятирічного віку. При цьому казав, що це «нормально і що так заведено в кожній сім'ї». Гвалтувати почав, коли дитині виповнилось 11 років, і робив це систематично. Він змушував дівчину пити протизаплідні таблетки, погрожував їй вбивством у разі заперечень і заявляв, що поб'є її маму та брата, якщо вона відмовиться вступати з ним у статевий акт. Згідно з висновками експертизи, внаслідок пережитого насильства у дівчини розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

Дівчина розповіла про все матері у 2020 році, жінка одразу ж написала заяву в поліцію. Під час слідства з'ясувалось, що чоловік розбещував не лише доньку, а й малолітнього сина: зокрема, він змушував обох дітей дивитись мультики порнографічного характеру.

Обвинувачений батько свою провину категорично заперечував і заявляв, що його обмовляють через те, що в 2018 році він покинув дружину та знайшов іншу жінку. Однак суд розцінив ці покази критично, бо чоловік сам визнав, що навіть після розлучення іноді приходив ночувати до будинку колишньої дружини і ніякого конфлікту з нею не мав.

Суддя першої інстанції Олександр Піндрак призначив чоловіку 12 років ув’язнення, а Хмельницький апеляційний суд збільшив його до 14 років позбавлення волі.