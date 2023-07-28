Хмельницький суд призначив 12 років ув'язнення чоловікові, який роками ґвалтував свою малолітню доньку. При цьому казав їй, що це «нормально і що так заведено в кожній сім'ї». Коли ж дитина опиралась, він погрожував їй вбивством і також залякував, що поб'є її матір та брата. Відомо, що у суді насильник так і не визнав провину і заявив, що його оббріхують. Однак суд визнав його винним у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, потерпіла дівчина розповіла, що батько розбещував її приблизно з п'ятирічного віку. При цьому казав, що це «нормально і що так заведено в кожній сім'ї». Гвалтувати почав, коли дитині виповнилось 11 років, і робив це систематично. Він змушував дівчину пити протизаплідні таблетки, погрожував їй вбивством у разі заперечень та заявляв, що поб'є її маму та брата, якщо вона відмовиться вступати з ним у статевий акт. Згідно з висновками експертизи, внаслідок пережитого насильства у дівчини розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

Підлітка про все розповіла мамі лише в 2020 році. До цього не говорила черех страх перед батьком. Жінка одразу ж написала заяву в поліцію. В процесі слідства з'ясувалось, що чоловік розбещував не лише доньку, а й малолітнього сина: зокрема, він змушував обох дітей дивитись мультики порнографічного характеру.

Обвинувачений батько свою провину категорично заперечував і заявив, що його обмовляють через те, що в 2018 році він покинув дружину та знайшов іншу жінку. Однак суд розцінив ці покази критично, бо чоловік сам визнав, що навіть після розлучення іноді приходив ночувати до будинку колишньої дружини і ніякого конфлікту з нею не мав.

Суддя Олександр Піндрак визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ: ч.3 та ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, якій не виповнилося 14 років) та ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх). Сумарно йому призначили 12 років ув'язнення. Відомо, що у цей термін зарахують час, який чоловік відбув у СІЗО з моменту затримання, грудня 2020 року. За проведені експертизи чоловік повинен сплатити 69 тис. грн.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.