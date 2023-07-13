Злочин юнак вчинив неподалік залізничного вокзалу, там перехожі й знайшли тіло дівчини

Хмельницький суд призначив 14 років тюрми юнакові, який вбив і зґвалтував 16-річну дівчину. Він також повинен сплатити родичам загиблої 1 млн грн моральної компенсації.

Злочин 21-річний юнак скоїв ввечері у липні минулого року. Неподалік залізничного вокзалу у Хмельницькому він побачив незнайому дівчину і захотів з нею «ближче познайомитись». Коли дівчина відмовила, витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию, задушив і зґвалтував. Також зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

Згодом перехожі знайшли напівроздягнене тіло загиблої дівчини. Розтин показав, що вона померла від задушення, а на тілі судмедексперти знайшли ознаки зґвалтування. За добу поліція знайшла і затримала зловмисника. У скоєному він одразу зізнався.

Протягом розслідування підозрюваний перебував під вартою. Про вирок суду в цій справі стало відомо у четвер, 13 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«Судом визнано винним 21-річного мешканця Хмельницького району в умисному вбивстві, поєднаному із сексуальним насильством, зґвалтуванні, а також крадіжці та викраденні документа (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що суд також зобов'язав юнака сплатити родичам загиблої 1 млн грн моральної компенсації. Додамо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.