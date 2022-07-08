Тіло загиблої 16-річної дівчини знайшли на вулиці Вокзальній у Хмельницькому

На Хмельниччині затримали 20-річного юнака, який задушив та зґвалтував 16-річну дівчину. Поліцейським він пояснив, що хотів з нею ближче познайомитись, але після відмови вийняв шнурівку, задушив постраждалу та вчинив над нею насильство. Тіло загиблої знайшли перехожі. Вже за добу правоохоронці встановили особу вбивці та затримали його, наразі він перебуває у СІЗО. За скоєне йому загрожує довічне.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, мертву напівроздягнену дівчину знайшли на вулиці Вокзальній у Хмельницькому близько 13:00 в середу, 6 липня. Розтин показав, що потерпіла померла від задушення. Також на її тілі знайшли ознаки зґвалтування.

Оскільки жодних документів біля дівчини не було і встановити її особу було складно, правоохоронці розмістили орієнтування у ЗМІ та соціальних мережах, що буквально за кілька годин дало результат. Речі потерпілої впізнала її рідна сестра. Загиблою виявилась 16-річна мешканка одного із сіл Хмельницького району.

Буквально за добу поліція знайшла вбивцю дівчини. «Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний 20-річний чоловік. Вчора його розшукали і затримали. У скоєному молодик зізнався. Поліцейським розповів, що побачив незнайому дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли та відмовила, витяг з одягу шнурівку, задушив її і зґвалтував», – йдеться у повідомленні.

Слідчі оголосили йому про підозру за п.10 ч.2 ст. 115 ККУ (вбивство, поєднане зі зґвалтуванням). Йому загрожує від десяти до 15 років тюрми, або навіть довічне. Також відомо, що зловмисник викрав у дівчини мобільний телефон та банківську картку. Тож вирішується питання про додаткову кваліфікацію ще за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій). Найближчим часом суд вирішуватиме питання про обрання йому запобіжного заходу.