У грудні 2021 року мешканець Слобідки-Рихтівської через ревнощі до смерті побив дружину

Мешканця села Слобідка-Рихтівська Хмельницької області засудили до восьми років ув’язнення за вбивство 26-річної дружини. Інцидент стався взимку 2021 року, коли 36-річний чоловік через ревнощі під час відпочинку в компанії друзів побив дружину. Від отриманих травм жінка померла.

Про вирок 36-річному мешканцю села Слобідка-Рихтівська у п’ятницю, 1 липня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області. За даними слідства, у грудні 2021 року чоловік до смерті побив свою 26-річну дружину, бо приревнував її до друзів. Поліцію на місце події викликав його знайомий, який розповів правоохоронцям, що 36-річний чоловік через ревнощі кілька разів вдарив кулаками свою дружину по голові та тілу.

«У скоєному чоловік потерпілої зізнався. Поліцейським пояснив, що вони з дружиною в компанії відпочивали вдома у заявника. Він приревнував дружину до інших і побив, внаслідок чого та померла», – йдеться у повідомленні поліції.

Суд визнав 36-річного чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та засудив до 8 років ув’язнення.