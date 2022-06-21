Суддя Івано-Франківського міського суду Інесса Болюк закрила справу про вчинення домашнього насильства місцевим комунальником, оскільки він погрожував жінці не в помешканні, а на роботі. Сам конфлікт між трактористом «Івано-Франківськводоекотехпрому» та його дружиною стався наприкінці травня 2022 року в ліцеї №1, де й працює жінка. Чоловік на суді заперечував, що в той день погрожував дружині, і просив закрити справу. Суддя Інесса Болюк й справді закрила провадження, однак не через брак доказів про конфлікт, а через те, що той не підпадає під статтю про домашнє насильство, оскільки відбувався на території ліцею, а не за місцем проживання сім'ї.

Про постанову Івано-Франківського міського суду першим написало видання «Галка». У документі вказано, що інцидент між подружжям стався близько 25 травня близько 12:00. За даними правоохоронців, тракторист КП «Івано-Франківськводоекотехпром» Михайло П. прийшов на роботу, обматюкав дружину та погрожував її побити. Поліція кваліфікувала дії комунальника за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства у сім'ї), що передбачає 40 годин громадських робіт чи адмінарешт до семи днів.

Під час судового засідання Михайло П. свою вину не визнав та розповів, що у них із дружиною часто виникають конфлікти, тому разом вони не живуть. Він також заявив, що працює трактористом за фіксованим графіком, а тому не міг бути о 12:00 на роботі у дружини. Його дружина підтвердила слова про окреме проживання сім'ї, зазначивши, що конфлікти між ними виникають через те, що в чоловіка є інша жінка.

Суддя Інесса Болюк у постанові зазначила, що у протоколі правоохоронців не вказано, яким чином дії тракториста могли спричинити у його дружини відчуття заляканості та нездатності до захисту. «Під час розгляду справи не встановлено, що Михайло П. вчиняв стосовно потерпілої дії, які б вказували на вчинення ним домашнього насильства, в результаті чого потерпіла почувала б себе емоційно невпевненою, заляканою та нездатною захистити себе. Крім цього, подія відбувалась на території ліцею №1, де працює жінка, а не за місцем її проживання. Поряд з тим, в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено, чи була завдана жінці шкода її фізичному або психологічному здоров'ю», — йдеться у тексті постанови.

Відтак Інесса Болюк закрила провадження про вчинення домашнього насильства трактористом «Івано-Франківськводоекотехпрому» через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення.