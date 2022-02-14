Гощанський райсуд розглянув чотири протоколи про адмінпорушення щодо Тетяни Р.

За систематичне вчинення домашнього насильства над співмешканцем Тетяна Р., медсестра стоматологічної поліклініки на Рівненщині, відпрацює 150 годин на громадських роботах. Жінка неодноразово ображала співмешканця, погрожувала та провокувала бійки, за що її кілька разів притягували до адмінвідповідальності. За час слідства вона також лікувалася від алкоголізму.

Медсестра Рівненської міської стоматполіклініки Тетяна Р. одержала судимість за домашнє насильство щодо її співмешканця Володимира Я. З липня 2020 року по березень 2021 року жінка кілька разів вчиняла сварки з чоловіком, нецензурно лаялася, погрожувала та провокувала бійки. Одного разу вона розбила телефон чоловіка та намагалася розбити скло в його автомобілі.

Чотири рази на Тетяну Р. складали адмінпротоколи й призначали їй покарання, однак ці заходи не поліпшили ситуацію. На суді жінка підтвердила усе викладене, сказала, що сварки виникали через побутові питання й запевнила, що кається у вчиненому. Повідомила також, що пройшла курс реабілітації від алкогольної залежності і спиртного більше не вживає.

Потерпілий в судовому засіданні повідомив, що конфлікти з Тетяною Р. були, він неодноразово викликав поліцію. Однак претензій до неї більше не має, тож просив суд не карати жінку. Суддя Гощанського райсуду Дмитро Пацко засудив Тетяну Р. до 150 годин громадських робіт.