Жінка відмовилася писати заяву на сина

В одній із багатоповерхівок Тернополя під час сімейного конфлікту 54-річний чоловік відкусив палець 74-річній матері. Інцидент стався після того, як жінка викликала поліцію, оскільки її вигнали із дому. Коли правоохоронці вивели чоловіка на вулицю, до нього підійшла матір, а він в цей час накинувся на неї та відкусив палець. Прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів ZAXID.NET, що в цій сім'ї раніше конфліктів не було, а чоловіка характеризують позитивно.

Про сімейну сварку, яка трапилася у Тернополі 10 лютого, поліція Тернопільщини повідомила лише сьогодні, 11 лютого. 74-річна жінка викликала поліцію через те, що її син силою виштовхав її з квартири і не хотів пускати назад. «За словами матері, коли вона прийшла додому, на підлозі у квартирі лежав її син. Розмовляти він відмовлявся і поводився дивно. За деякий час син вигнав матір з квартири та зачинив двері. Тернополянка викликала поліцію. Коли правоохоронці піднялися на сьомий поверх багатоповерхівки, чоловік через щілину дверей розпилив речовину сльозогінної та дратівливої дій. Відчиняти двері відмовлявся, а за деякий час з квартири почали лунати звуки, схожі на постріли», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Чоловік погрожував поліцейським зброєю

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції та сектору протидії домашньому насильству. Правоохоронцям вдалося зайти до приміщення і затримати 52-річного чоловіка, проте він відбивався та погрожував поліцейським пістолетом. Коли до чоловіка уже на дворі підійшла матір та спробувала витерти йому обличчя, він накинувся та відкусив їй палець.

«Чоловік раніше не потрапляв в поле зору поліції за подібні речі. Він відомий в Тернополі спортсмен, займається східними єдиноборствам. Сім'я нормальна», – додав ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Тернополянина затримали згідно із ст. 208 КПК. У квартирі оперативники виявили та вилучили вогнепальну зброю, перцевий балончик та набої. Про свій вчинок чоловік говорити не хоче. Мати претензій до сина не має і писати заяву про напад відмовилася.

Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри згідно із ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).