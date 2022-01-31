За побиття поліцейського та пошкоджений службовий автомобіль 30-річний мешканець села Аршичин на Рівненщині отримав умовне покарання. Події розгорталися у квітні 2020 року після виклику поліції жінкою, яка скаржилася на насильство п’яного співмешканця. Той вдарив поліцейського, побив службове авто і втік, тож затримував зловмисника інший наряд поліції, що прибув на допомогу.

Увечері 8 квітня 2020 року у поліцію надійшов виклик від 28-річної мешканки села Аршичин колишнього Млинівського району. Жінка просила захисту від п’яного 29-річного співмешканця Ігоря Тростянчука. Група реагування патрульної поліції прибула на виклик й помітила у дворі нетверезого чоловіка. Той на поліцію не чекав, почав поводитися агресивно, нецензурно лаявся та погрожував правоохоронцям. Кинувся до поліцейського й намагався зірвати його нагрудну камеру, а потім схопив іншого поліцейського за комір форменої куртки і вдарив його в шию. Після цього схопив уламок бетонного блоку й рушив з погрозами у бік правоохоронців. Вони попередили, що можуть стріляти, але нападник не зважав і кинув у них шматок блоку. Але не влучив, блок поцілив у службове авто Тоуоtа Рrius.

Після цього Ігор Тростянчук кинувся тікати, а поліцейські викликати наряд на допомогу. Зловмисника затримали. Свою провину у вчиненому обвинувачений повністю визнав. Потерпілий поліцейський подав цивільний позов, але потім відмовився від нього. Поліція також подала позов на відшкодування завданих збитків в сумі 6951,01 грн. Обвинувачений оплатив заявлену суму і надав суду квитанцію.

У січні суддя Млинівського райсуду Алла Хомицька засудила Ігоря Тростянчука до позбавлення волі на один рік і один місяць з іспитовим терміном на один рік. Він також має сплатити 2451 грн за проведення експертизи.