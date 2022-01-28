Самбірський районний суд відправив 25-річного місцевого жителя на громадські роботи за виховання сина ременем. Сергій Гакман двічі піднімав руку на свого 3-річного сина упродовж місяця.

Слідство зафіксувало мінімум два випадки побиття 3-річного сина мешканцем села Лютовиська Самбірського району Сергієм Гакманом. Зокрема, 4 грудня 2021 року 25-річний чоловік побив свого сина ременем та руками. На тілі дитини зафіксували численні синці.

За кілька днів, 7 грудня, Сергій Гакман знову побив сина ременем та руками.

Про синці на тілі хлопчика повідомила працівниця дитячого садочка, в який ходить 3-річний син Гакмана. Поліція розпочала слідство і потерпілою стороною у справі визначила матір дитини як її законного представинка.

У ході слідства матір хлопчика підписала мирову угоду зі своїм чоловіком, в якій вони узгодили покарання для Сергія Гакмана у вигляді 190 годин громадських робіт. 21 січня 2022 року суддя Ігор Пташинський затвердив мирову угоду між батьками постраждалого хлопчика.

За інформацією телеканалу НТН, соцслужби забрали у Сергія Гакмана 3-річного сина і однорічну доньку після того, як дізнались про насилля в цій сім'ї. З'ясувалось, що матір дітей була на заробітках в Польщі, а дітей залишила на виховання батькові. Після повернення жінки в Україну їй повернули дітей.