На Львівщині поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо 25-річного чоловіка, який побив свого 3-річного сина. Випадок трапився у Самбірському районі.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 14 грудня, 25-річний мешканець одного з сіл Самбірського району був вдома разом із своїм малолітнім сином. Батько кілька разів вдарив 3-річного хлопчика по спині та сідницях. Чоловік наносив удари ременем та долонею.

Поліцейські зазначають, що батько щонайменше двічі бив свого сина протягом грудня. Йому повідомили про підозру через нанесення умисного легкого тілесного ушкодження.

За скоєне підозрюваному загрожує штраф до 850 грн, громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.