16-річного юнака госпіталізували із важкими травмами

16-річний мешканець Іршави опинився в лікарні з важкими травмами після побиття у торговому центрі. За підозрою у завданні тяжких тілесних ушкоджень поліція затримала 20-річного закарпатця. Про інцидент стало відомо від медиків, які звернулися у поліцію після госпіталізації 16-річного юнака.

Як у суботу, 22 січня, повідомила прес-служба поліція Закарпаття, бійка сталася в одному з торгових центрів Іршави. Між потерпілим та 20-річним мешканцем сусіднього села виник словесний конфлікт, старший завдав численні удари неповнолітньому. 16-річний мешканець Іршави отримав важкі травми та потрапив до лікарні. Поліції про інцидент повідомили медики.

Поліцейські встановили особу нападника та вже повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). За побиття підлітка 20-річному закарпатцю загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Розслідування у справі триває.