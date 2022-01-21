Грабіжником виявився 37-річний раніше судимий львів'янин

Поліцейські затримали 37-річного львів’янина за пограбування автозаправної станції ОККО у Львові. Інцидент трапився вночі 19 січня.

У поліції Львівщини розповіли, що вночі на 19 січня о 3:40 грабіжник зайшов у приміщення автозаправної станції, розташованої на просп. Чорновола у Львові, розпилив касирці в обличчя газ з балончика, після чого викрав виручку в сумі понад 5 тис. грн та втік.

Поліцейські затримали грабіжника. Ним виявився 37-річний львів’янин, який раніше вже був неодноразово судимий, зокрема, за крадіжки. Затриманому оголосили про підозру за грабіж (ч.3 ст.186 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід.

Поліцейські не розголошують, на АЗС якої мережі стався згаданий інцидент. За даними ZAXID.NET, грабіжник напав на АЗС ОККО, що на просп. Чорновола, 14.