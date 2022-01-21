22-річного мешканця Радехова підозрюють в торгівлі нароктиками

У четвер, 20 січня, у місті Радехів на Львівщині поліцейські затримали 22-річного місцевого мешканця, який торгував наркотиками. Під час обшуків вилучили велику кількість марихуани, пістолет та гроші, отримані від продажу наркотиків.

За даними поліції, 22-річний місцевий мешканець розповсюджував на території Червоноградського району «канабіс». 20 січня наркоторговця затримали в Радехові. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Також поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили значну кількість наркотичної речовини «канабіс», пістолет, пристрої для вживання речовин, гроші, отримані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.

Того ж дня затриманому повідомили про підозру за незаконне виробництво та збут наркотиків (ч.2 ст.307 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Червоноградського району.