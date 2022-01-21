Майстерню з ремонту взуття у центрі Львова викрили на продажі канабісу
Під час обшуків поліція вилучила наркотиків на більш як півмільйона гривень
У Львові поліція затримала кількох наркоторговців, які організували торгівлю психотропами та марихуаною відразу у кількох точках у центрі міста. Під час обшуків поліцейські вилучили наркотиків майже на 600 тис. грн, повідомили у прес-службі поліції у п'ятницю, 21 січня.
Як повідомила поліція, продажем наркотиків займались троє львів'ян віком 34, 36 та 43 роки. Точки продажу діяли у самому центрі Львова, одна – у майстерні з ремонту взуття на вул. Шота Руставелі, інша – у хостелі на вул. Личаківській.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників близько трьох кілограмів психотропних речовин, це були згортки з речовинами рослинного походження, схожими на марихуану.
Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить близько 600 тис. грн. Поліція затримала торговців. Усім трьом чоловікам загрожує від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.