Ліворуч – троє львівських наркоторговців під час обшуків у взуттєвій майстерні. Праворуч – знайдені поліцією наркотики

У Львові поліція затримала кількох наркоторговців, які організували торгівлю психотропами та марихуаною відразу у кількох точках у центрі міста. Під час обшуків поліцейські вилучили наркотиків майже на 600 тис. грн, повідомили у прес-службі поліції у п'ятницю, 21 січня.

Як повідомила поліція, продажем наркотиків займались троє львів'ян віком 34, 36 та 43 роки. Точки продажу діяли у самому центрі Львова, одна – у майстерні з ремонту взуття на вул. Шота Руставелі, інша – у хостелі на вул. Личаківській.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників близько трьох кілограмів психотропних речовин, це були згортки з речовинами рослинного походження, схожими на марихуану.

Вартість вилучених наркотиків на чорному ринку становить близько 600 тис. грн. Поліція затримала торговців. Усім трьом чоловікам загрожує від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.