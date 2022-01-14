Ліворуч на фото наркозалежні особи, які перебували у притоні під час затримання оранізатора поліцією, а праворуч – речові докази, знайдені у квартирі

У центрі Львова 49-річний львів'янин облаштував у власній квартирі наркопритон. У себе вдома він продавав наркозалежним метадон та марихуану. Під час затримання поліція виявила у притоні не тільки наркозалежних осіб, а й чоловіка, якого розшукують за злочини в Одесі, повідомили у поліції у п'ятницю вранці, 14 січня.

49-річний львів'янин, власник квартири у центрі Львова був затриманий поліцією за розповсюдження нарковмісних таблеток та психотропних речовин, а також у тому, що він надавав своє помешкання наркозалежним особам для вживання наркотиків.

Адресу притону у поліції не розголошують, однак ZAXID.NET розповіли, що квартира розташована у центрі міста в Галицькому районі.

Під час обшуків у притоні поліція знайшла таблетки метадону, марихуану, шприци та інші пристрої для вживання психотропів чи наркотиків. А ще кількох наркозалежних людей, які вживали там наркотики. Серед них був чоловік, якого розшукує поліція Одеси за вчинені ним крадіжки.

Загалом поліція затримала двох осіб: власника квартири та розшукуваного за крадіжки. Організаторові притону загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Іншого затриманого передадуть поліції Одеси.