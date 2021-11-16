Патрульні затримали наркоторговця, який тікав на авто, а потім пішки

У понеділок, 15 листопада, на вул. Шафарика у Львові патрульні поліцейські затримали 25-річного наркоторговця. Під час втечі від поліцейських на автомобілі, а потім пішки, він на ходу викидав наркотики.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що 25-річний водій Skoda Fabia на вул. Пасічній не виконав вказівку патрульних про зупинку, а натомість збільшив швидкість та почав втікати. Втікаючи від поліцейських, мешканець Львівщини викинув пакет зі згортками в ізолюючій стрічці. На вул. Шафарика автомобіль втікача заблокували, водій вибіг і почав втікати пішки. Коли ж патрульний наздогнав його, втікач накинувся та почав бити поліцейського, який згодом звернувся за медичною допомогою.

Чоловіка затримали. З’ясувалося, що мешканець прильвівського села вже раніше фігурував у наркозлочинах. У нього слідчі нарахували 34 пакунки з порошкоподібною речовиною, ще два виявили в автомобілі втікача. Також в автомобілі був пістолет.

Слідчі вилучили автомобіль, наркотичні речовини та зброю на експертизу. На затриманого винесли постанову за відсутність документів та протокол за невиконання вимог про зупинку.

Також затриманому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання та збут наркотиків (ч.2 ст. 307 ККУ) та за напад на поліцейського (ч. 2 ст. 345 ККУ). З’ясувалося, що 15 листопада у нього був день народження, який він провів у стінах ізолятора тимчасового тримання.