Сихівський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні 24-річного Івана Панаса та арештував львів’янина на 15 днів. Івана Панаса також позбавили прав на 10 років, однак його регулярно затримують нетверезим за кермом. Він не зважає на постанови судів і продовжує керувати авто під наркотиками.

Як вказано у постанові суду, 14 жовтня Івана Панаса зупинили патрульні на вул. Хуторівці за кермом авто BMW 525. У водія були явні ознаки наркотичного сп’яніння (бліде обличчя, зіниці не реагували на світло, порушена координація рухів), але він відмовився від проходження перевірки. На судове засідання він теж не з’явився.

За останні кілька років Івана Панаса понад 20 разів зупиняли нетверезим або під дією наркотиків за кермом. Суди уже тричі арештовували Івана Панаса на 15 та 10 діб за нетверезе керування – це максимальне покарання для нетверезих водіїв в Україні. Найчастіше чоловіка затримували на Сихові, де він мешкає. Івана Панаса затримували на автомобілі BMW та на мотоциклі Yamaha. Згідно з рішенням суду, авто BMW 525 мали б конфіскувати. Проте Івана Панаса знову затримують на цьому авто, шо свідчить про те, що виконавча служба його не конфіскувала.

Під час судового засідання 5 листопада суддя Софія Чорна призначила 24-річному Івану Панасу покарання у вигляді 15 днів арешту з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом 10 років. Якщо підсумувати усі рішення суддів, то Івана Панаса уже позбавили права керувати транспортними засобами на понад 100 років, тобто пожиттєво, проте він ігнорує судові заборони.

Цього разу суддя вирішила не конфіскувувати автомобіль порушника, бо він йому не належить.

Раніше ми уклали перелік ТОП-13 нетверезих водіїв Львова, яких регулярно зупиняють п’яними за кермом та які ігнорують рішення судів. У цьому переліку є й Іван Панас.