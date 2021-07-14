Водія мотоцикла зупиняють нетверезим за кермом. У суді він заявляє про щире каяття, а колеги по роботі дають йому гарну характеристику. Суд звільняє чоловіка від відповідальності, а вже через півроку його знову затримують п'яним за кермом. Це реальна історія про львівського мотоцикліста. Подібних історій є десятки, якщо не сотні.

ZAXID.NET виявив, що лише в однієї судді Кам’янка-Бузького районного суду Іванни Бакай є мінімум 80 випадків, коли вона закривала справи проти нетверезих водіїв через доволі дивні мотиви. Частину справ вона не встигла розглянути вчасно, а ще в деяких – виправдовувала водіїв, оскільки їхні порушення не були не дуже суттєвими. Історія з Іванною Бакай не унікальна, хоч і показова. Подібні методи довший час використовували й інші судді по всій країні. Щоб унеможливити такі випадки, з 17 травня в Україні вступили в силу зміни до законодавства, які забороняють виправдовувати таких водіїв. Втім, ми виявили, що деякі судді продовжуть виправдовувати п'яниць.

Кілька опцій для п'яних за кермом

Суддя Кам’янка-Бузького районного суду Іванна Бакай протягом 2019-2021 рр. розглянула понад 130 справ за ч.1 ст. 130 КуАП – нетверезе керування транспортним засобом. При цьому більша частина водіїв, що фігурували у цих справах, залишилися непокараними. Суддя виправдовувала нетверезих водіїв або через завершення терміну притягнення до відповідальності (три місяці), або через їхню «малозначимість». Ще одним методом звільнити водіїв від відповідальності була передача їх на поруки.

Дивну тенденцію у справах 44-річної судді Іванни Бакай стосовно нетверезих водіїв виявив адвокат, член ГО «Автомайдан» ГО «Фундація DEJURE» Роман Маселко. Він поскаржився на суддю у Вищу раду правосуддя, стверджуючи, що суддя умисно затягувала деякі справи. У своїх скарзі він вказав 45 випадків непритягнення водіїв до відповідальності суддею Бакай. ZAXID.NET своєю чергою знайшов ще стільки ж подібних справ. Більшу частину таких адміністративних справ Іванна Бакай просто закривала, бо не встигала розглянути їх вчасно.

Роман Маселко розповів ZAXID.NET, що загалом він та його колеги відправили у Вищу раду правосуддя близько 100 скарг на українських суддів, які закривали справи про нетверезе керування без об’єктивних на те причин.

«Я особисто подав близько 100 скарг на суддів, де ми виявили, що рішення були сумнівними. Ми аналізували типові схеми, у тому числі корупційні, і закриття за строками давності – це одна з таких типових схем. Тому суддя Бакай – це лише одна зі ста таких суддів», – розповів Роман Маселко.

У червні 2019 року суддя Бакай розглядала справу про нетверезе керування водія Seat Toledo на трасі Київ-Чоп. Суддя сама призначила засідання у цій справі на 17 вересня, тобто зі значним порушенням термінів. У цей день вона закрила справу через закінчення строку притягнення до адміністративної відповідальності. За схожою схемою суддя закрила ще майже 50 справ, які стосувались нетверезого керування автомобілями.

Пропущення термінів притягнення водіїв до відповідальності у цих справах Іванна Бакай пояснювала тим, що перебувала у відпустці у період розгляду справ, а також мала значне завантаження на роботі.

Хороші хлопці

Ще однією популярною причиною для закриття справ про нетверезе керування у Іванни Бакай була «малозначимість порушення». Що мається на увазі? Деякі водії у суді заявляли, що вживали не алкоголь, а ліки. Інші казали, що машина необхідна їм для роботи, а ще у них є сім’я, родичі з інвалідністю тощо, і це слуговало мотивом для закриття проваджень.

Наприклад, у січні 2020 року Іванна Бакай розглядала справу про нетверезе керування водія мотоцикла. Поліцейські зупинили його у Соснівці з ознаками алкогольного сп’яніння. Водій відмовився пройти тест на драгері, однак визнав, що «випив сто грам горілки, зобов’язуюсь не керувати мотоциклом до повного витверезіння». При цьому виявилось, що чоловік не мав водійського посвідчення, а його мотоцикл був незареєстрований. У момент зупинки мотоцикліст, за його ж словами, віз дружину у лікарню. Сам водій вважав своє порушення незначним і просив суд закрити справу. Суддя Іванна Бакай врахувала у цій справі інвалідність дружини водія, наявність у нього дітей та обмежилась у цій справі усним зауваженням.

Подібну справу суддя Бакай розглянула у вересні 2020 року. У матеріалах справи вказано, що на дорозі Батятичі – Красічин водій керував автомобілем Opel Kadett у нетверезому стані. У нього у крові виявили 0,31% проміле, і він пояснив поліцейським, що вживав слабоалкогольний напій. Уже під час розгляду цієї справи у суді водій змінив свої покази і заявив, що того дня погано себе почував і випив спиртовмісні ліки. Суддя Бакай взяла до уваги довідку про склад сім’ї водія і позитивну характеристику за місцем проживання, а також те, що «наявність у нього посвідчення водія є єдиним можливим засобом його заробітку». Тому Іванна Бакай у цій справі теж вирішила обмежитись усним зауваженням.

Ще один показовий випадок трапився у травні 2020 року. Іванна Бакай розглянула справу про нетверезе керування водієм вантажівки Renault Premium у місті Покровськ на Донеччині. Водій заявив поліцейським, які його зупинили, що випив пиво напередодні, але огляд на драгері проходити відмовився. У цій справі Іванна Бакай також взяла до ваги щире каяття водія, відсутність тяжких наслідків від його порушення, а також що «наявність у нього посвідчення водія є єдиним можливим засобом його заробітку» і обмежилась зауваженням.

До 17 травня 2021 року судді могли звільнити від відповідальності нетверезих водіїв, передавши розгляд справи трудовому колективу. ZAXID.NET повідомляв про випадки, коли п’яних водіїв брали на поруки сторонні трудові колективи та навіть священики. Суддя Іванна Бакай також неодноразово використовувала таку можливість і відпускала водіїв без покарання, передаючи на поруки колегам по роботі.

Наприклад, 3 квітня 2020 року суддя розглянула справу про нетверезе керування працівника Добротвірської ТЕС. Чоловік заявив у суді, що щиро розкаюється і представив суду лист від своїх колег, де вони надали йому позитивну характеристику. Відтак суддя Іванна Бакай прийняла рішення звільнити водія від відповідальності і передала матеріали справи на розгляд трудового колективу компанії ДТЕК – управляючої компанії Добротвірської ТЕС.

Схожих справ, коли суддя відпускала нетверезих водіїв на поруки трудовому колективу, за два з половиною років назбиралось понад 20.

Прикметно, що деякі з виправданих Іванною Бакай водіїв повторно попадалися нетверезими за кермом. Так, наприклад, мотоцикліст, якого суддя Бакай відпустила на поруки трудовому колективу у жовтні 2020 року, через півроку знову сів за кермо п'яним. Цього разу справу розглянув Радехівський райсуд, який оштрафував водія і позбавив його прав на рік.

Нещире каяття і покарання

Сама суддя Іванна Бакай у своєму письмовому поясненні Вищій раді правосуддя стверджує, що під час розгляду цих справ звертала увагу на те, що «усі особи щиро розкаювались у вчиненому та нею було враховано особу порушника, дані, що позитивно його характеризували, його вік та стан здоров’я, а також ту обставину, що транспортний засіб був єдиним джерелом заробітку сім’ї». З-поміж іншого, однією з причин звільнення водіїв від відповідальності Іванна Бакай називає «незначне відхилення від допустимого показника алкоголю».

5 липня 2021 року скаргу Романа Маселка на суддю Бакай розглянула Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. У її висновку вказано, що Іванна Бакай не мала достатніх мотивів звільняти водіїв від відповідальності. Також вона не звернула належної уваги на суперечливу позицію деяких водіїв.

«Зокрема, під час складення протоколу правопорушники не заперечували та без жодного тиску і примусу стверджували, що вживали алкоголь, однак у подальшому стверджували, що вживали ліки або взагалі не вживають алкогольні напої, що, як наслідок, виключає щире каяття цих осіб у скоєному адміністративному правопорушенні», – йдеться у висновку дисциплінарної палати.

Окремо Вища рада правосуддя зазначила, що у деяких постановах Іванни Бакай немає мотивів для малозначності, оскільки рівень алкоголю у крові водіїв суттєво перевищував норму, а це свідчить про значну суспільну небезпечність цих водіїв. До прикладу, в одному із випадків Іванна Бакай звільнила від відповідальності водія ВАЗу, у крові якого виявили 2,31 проміле, що у 12,5 разів перевищує допустиму норму. У цій ситуації водій заявив, що випив препарат «корвалмент» від серця та «невелику кількість алкоголю». У цій справі суддя взяла до уваги позитивну характеристику водія, поганий стан його здоров'я і щире каяття.

Також дисциплінарна палата дійшла висновку, що Іванна Бакай не була занадто навантаженою роботою, натомість доволі повільно розглядала справи, що «свідчить про низьку ефективність здійснення суддею судочинства».

Водночас Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала і позитивні моменти у біографії судді Іванни Бакай. Зокрема, вона, як і більшість її підсудних, має позитивну характеристику. Також суддя має значний стаж роботи – 13 років. Зрештою, вирішили притягнути Іванну Бакай до відповідальності і призначити їй догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

У матеріалах справи щодо Іванни Бакай вказано, що два роки тому, 26 липня 2019 року, її уже притягували до відповідальності за недбалість, тоді їй дали попередження.

ZAXID.NET кілька разів телефонував до Іванни Бакай, щоб отримати її коментар щодо історії з виправдовуванням п'яних водіїв, однак безуспішно.

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З 17 травня цього року в Україні почали діяти нові більш суворі правила щодо нетверезих водіїв. Зокрема, тепер судді не можуть віддавати таких водіїв на поруки, а на розгляд справ дається рік, а не три місяці. З початку дії нових правил суддя Іванна Бакай не винесла жодного рішення про звільнення від відповідальності нетверезих водіїв.

«Попри це у нас були випадки, коли судді по три роки розглядали такі справі. Тому для тих, хто хоче затягнути час, така можливість залишається, хоча це вже дуже тяжко обґрунтувати об'єктивно. А закриття за малозначимістю і подання на поруки – такі способи заборонили. Втім, я вже виявив п'ять випадків, коли навіть після заборони справи все одно передавала на поруки або закривали за малозначимістю. Схему закрили, але в окремих випадках судді можуть далі це робити. Тому ми і подаємо далі скарги, щоб судді розуміли, що за цим стежать», – каже Роман Маселко.

Один із таких випадків закриття справи нещодавно трапився у Червоноградському районі. 5 липня суддя Сокальського районного суду Олег Веремчук звільнив від покарання водія Nissan Leaf, який сів за кермо машини нетверезим. У суді чоловік заявив, що водіння є єдиним джерелом доходу його сім`ї. При цьому він надав доволі дивне пояснення своїх дій: «Він приїхав в село на рибалку до родини і випив пляшку пива, він думав, що це дозволено і прилад не покаже наявність алкоголю. Він був за кордоном і там дозволяється випити пляшку пива чи стакан вина».

Суддя Олег Веремчук визнав випадок про нетверезе керування малозначимим, закрив адмінпровадження у справі і дав водію усне зауваження.

ZAXID.NET й надалі буде слідкувати за справами про п'яних водіїв і розповідатиме про суддів, які виправдовують таких порушників.