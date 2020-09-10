За останні півтора року щонайменше 10 мешканців Самбірського району, яких впіймали нетверезими за кермом, уникнули відповідальності, скориставшись підробленими довідками про місце праці. Як з'ясував ZAXID.NET, усіх їх відпустили на поруки трудовому колективу ПП «Білаки», хоча насправді ці люди ніколи не працювали у цій компанії.

***

Перші справи про нетверезе керування, де фігурує ПП «Білаки», з'явилися в держреєстрі судових рішень на початку 2019 року. Загалом протягом останніх півтора року Самбірський міськрайонний суд ухвалив щонайменше десять постанов про звільнення від покарання нетверезих водіїв і передачу їх на поруки трудовому колективу ПП «Білаки», відомому на Львівщині м'ясопереробному підприємству.

Усі постанови схожі за змістом: водія ловлять за кермом у нетверезому стані, справу передають у суд. Потім до суду надходить лист, в якому трудовий колектив ПП «Білаки» просить віддати водія на поруки. Судді Самбірського райсуду одразу погоджуються передати порушників на поруки, і пияки таким чином уникають штрафів і позбавлення водійських прав.

Як свідчить моніторинг держреєстру, проведений ZAXID.NET, такі рішення ухвалювали судді Самбірського міськрайонного суду Ганна Карнасевич, Ігор Пташинський, Василь Сенечин (з серпня у відставці), Володимир Галин та Ігор Казан.

Наприклад, 9 квітня цього року підприємству «Білаки» віддали на поруки Андрія Мальця з села Вістовичі Самбірського району, який вчинив нетверезу ДТП на трасі Львів-Самбір-Ужгород. Андрій Малець, керуючи автомобілем Volkswagen Vento, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Ford Focus. Обійшлося, на щастя, без жертв. Якби не взяття на поруки, суддя Василь Сенечин мав би оштрафувати його на 10200 грн і позбавити водійських прав на рік.

Одна з останніх таких справ розглядав Самбірський райсуд 21 червня. Історія стандартна: мешканець Самбірщини Микола Ванівський на ВАЗі попався нетверезим, у лікарні його обстежити і підтвердили п’яний стан. У суді Ванівський представив довідку про місце праці у ПП «Білаки». Суддя Ганна Карнасевич відпустила чоловіка на поруки трудового колективу.

Власник ПП «Білаки» Іван Білак у розмові із ZAXID.NET заперечив, що Малець і Ванівський, як і ще восьмеро мешканців Самбірщини, що фігурують у схожих справах, будь-коли працювали у його компанії. «На поруки ми брали лише одного працівника Мар’яна Копчака, який у нас працював. На решту ми жодних листів не давали. Це все вигадано, підстава», – заявив Іван Білак.

Іван Білак припускає, що хтось міг підробити довідки про працевлаштування людей у ПП «Білаки», використавши як шаблон справжній документ із печаткою підприємства. «Можливо, дані брали з нашого листа про взяття на поруки, там і печатка є. Підробляли, лише собі потрібний зміст вставляли», – припустив Іван Білак.

За словами Білака, на його підприємстві працює близько 40 людей. Він переконаний, що ніхто з адміністрації фірми не причетний до підробки документів.

Першим, хто звернув увагу на підроблені документи, був суддя Самбірського суду Василь Кравців. У червні цього року він зобов’язав місцеву поліцію відкрити кримінальне провадження про підробку документів проти мешканця села Ваньковичі Віталія Сарахмана, який фігурував в іншій справі.

Суддя Василь Кравців з липня уже не працює у Самбірському суді, однак погодився поспілкуватися з ZAXID.NET. За його словами, фігурант кримінального провадження приніс до суду підроблену довідку про роботу у ПП «Білаки».

«Він подав документи від імені організації, не працюючи в цій організації. Слідчі мали би перевірити, провести експертизи, чи документ справжній. Тепер треба буде встановити, чи печатка справжня, і якщо так – то хто це йому допоміг зробити? Він однозначно знав про підроблення документів, тому за подачу завідома неправдивих свідчень понесе відповідальність», – пояснив суддя Василь Кравців.

Поліція уже розслідує випадок із Віталієм Сарахманом. Проте, окрім Сарахмана, ZAXID.NET виявив ще як мінімум дев'ятьох мешканців Самбора і району, які подавали підроблені довідки про роботу у ПП «Білаки» і таким чином уникали відповідальності за нетверезе водіння: Андрій Малець, Андрій Стопець, Віктор Пахомов, Ігор Шевчик, Микола Валівський, Микола Палій, Микола Федорів, Святослав Пилип та інші.

Зазначимо, що у Кодексі про адміністративні правопорушення вказано, що суди повинні відслідковувати виконання рішення про взяття на поруки. Протягом 10 днів після отримання рішення суду власники підприємств мають повідомляти суд про те, що отримали матеріали справи. У цих випадках, вочевидь, суд не прослідковував за виконанням своїх постанов.

ZAXID.NET надіслав інформаційний запит у Самбірський районний суд щодо усіх справ із підробленням документів ПП «Білаки». На момент виходу цього матеріалу відповіді на запит редакція ще не отримала.

ПП «Білаки» досить відоме підприємство, що займається м’ясопереробкою. Фірма належить колишньому голові Самбірської РДА Івану Білаку. Окрім цього, у Білака є власна ферма та звіринець.