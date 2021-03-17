З 17 березня в Україні вступили в дію нові штрафи за порушення правил дорожнього руху і суттєво посилилась відповідальність за керуванням автомобілем у нетверезому стані. Особливо це стосується водіїв, які вчиняють нетверезі ДТП з постраждалими або загиблими – їм буде набагато важче уникнути реального терміну у в’язниці.

ZAXID.NET разом з юристами проаналізував прийняті зміни до законодавства і пояснює, що змінюється для учасників дорожнього руху і як з цим жити.

То що там буде з п’яними водіями?

По-перше, сума штрафу та нетверезе керування зростає – за таке порушення суди тепер будуть стягувати 17 000 грн (замість 10 200 грн) з позбавленням права керування на рік. Суттєво збільшується відповідальність для водіїв, яких двічі впіймали нетверезими за кермом. Тепер суд позбавляє таких водіїв прав на три роки та штрафує їх на 34 000 грн. Також тепер таких водіїв можуть арештувати на 10 діб або ж конфіскувати у них автомобіль. Після конфіскації держава продасть машину на аукціоні, а гроші віддасть власнику автомобіля.

А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 000 грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

Іноді буває, що водії спеціально вживають алкоголь після ДТП, щоб важче було довести їхній нетверезий стан саме у момент аварії. Тепер таких водіїв штрафуватимуть на 34 000 грн або арештовуватимуть на 15 діб з позбавленням водійських прав на три роки.

І ще дещо важливе: тепер накладати штрафи на нетверезих водіїв зможуть упродовж року, а не трьох місяців, як це було раніше. Це важливо, бо тепер буде значно менше випадків, коли суди закривають такі справи через їхню протермінованість.

Тільки штрафи? В тюрму садити і далі не будуть?

Законопроект вносить зміни і у Кримінальний кодекс України. Це означає, що посилюється відповідальність для водіїв, які вчинили смертельні ДТП або аварії з потерпілими у нетверезому стані.

Раніше взагалі не передбачалась посилена відповідальність для водіїв, які спричинили ДТП з травмованими у нетверезому стані. Якщо учасники ДТП отримували, наприклад, травми середньої важкості, то винуватця ДТП переважно штрафували як за звичну ДТП з травмованими. Тепер замість штрафу від 3400 до 8500 з таких водіїв стягуватимуть 51 000 - 85 000 грн. А у разі доведення, що водій був п'яним у момент ДТП, водіїв зможуть ув'язнити до 3 років і забиратимуть у них водійські права від 3 до 5 років.

Суттєво посилюється відповідальність для винуватців смертельних ДТП або аварій з важко травмованими. Якщо раніше у таких порушників забирали водійське посвідчення на три роки, то тепер – від 5 до 8 років. Термін позбавлення волі за таке порушення не змінився – це 3-8 років.

Раніше перебування водія у нетверезому стані в момент смертельної ДТП вважалось обтяжувальною обставиною і могло вплинути на вирок суду (а могло і не надто вплинути). Тепер ж для таких водіїв передбачена окрема кримінальна відповідальність. Простіше кажучи, їх відправлятимуть в тюрму від 7 до 12 років з позбавленням водійських прав.

Та ж їх всіх позвільняють від відповідальності! Підпишуть угоди з прокурором і отримають умовне…

Справді, раніше велика кількість нетверезих ДТП (навіть смертельних) закінчувалась тим, що водіїв звільняли від відповідальності і призначали іспитовий термін на 1-3 роки. Винуватець ДТП мав можливість визнати свою провину, примиритись з потерпілими і підписати угоду з прокурором, погодившись на умовний термін. Також нерідко нетверезих водіїв брали на поруки колеги по роботі, священики або ж взагалі невідомі люди.

Тепер все має змінитись. Якщо водій вчинив ДТП у п’яному стані, його не зможуть взяти на поруки і він не зможе підписати жодну угоду, щоб отримати умовний термін. Раніше норми про звільнення від відповідальності не застосовувались лише до корупційних злочинів, тепер туди додалися ще й нетверезі ДТП. Тож, хоч у це складно повірити, але тепер водії, які вчиняють ДТП у п'яному стані? отримуватимуть реальний термін від 7 до 12 років з позбавленням водійських прав до 10 років.

Так це ж все дуже добре. Чого тоді стільки було обурень серед водіїв цими змінами до законодавства?

В основному, обурення стосувалось не збільшення штрафів, а розширенню прав патрульних поліцейських. Законопроект №2695 передбачав, що під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські зможуть візуально оглядати салон, вимагати відкрити не тільки кришку багажника або двері салону, а й капоту, причепів і надати можливість перевірити ідентифікаційний номер автомобіля.

Окрім того, поліцейські зможуть зупиняти будь-які машини під приводом «профілактичних заходів» для виявлення нетверезих водіїв. Це дозволило б патрульним проводити рейди і масово перевіряти водіїв на стан сп'яніння. Частину водіїв обурив саме цей момент, мовляв, недобросовісні патрульні будуть спеціально провокувати водіїв і спонукати їх до корупції. Через хвилю незадоволення цей пункт із законопроекту забрали, однак його автори заявили, що після обговорень з громадськістю знову повернуться до цього питання.

То тільки водіїв-пияків все стосується? А інші порушники?

Для водіїв, які перевищують швидкість чи порушують інші пункти ПДР, теж збільшується відповідальність. Суттєво зростає штраф за перевищення швидкості на більш на 50 км. Якщо раніше за таке порушення водії сплачували 510 грн, то тепер з них стягуватимуть 1700 грн. При цьому діючий штраф 255 грн за перевищення швидкості руху на понад 20 км/год не змінюється.

Дещо збільшуються штрафи за інші порушення ПДР. Наприклад, за перебування в машині з непристебнутим ременем безпеки штраф зростає з 51 до 510 грн. А якщо водій розмовляє за кермом телефоном, то отримає вже не 425, а 510 грн штрафу. А якщо порушення призвело до ДТП, то штрафи зростають з 680 грн до 3400 грн або ж водія позбавлять водійських прав до року.Водіїв, які вчиняють ДТП і втікають з місця події, тепер штрафуватимуть на 3400 грн (раніше було 255 грн).

А що буде, якщо забув права вдома?

Тепер водії зможуть показувати патрульним електронне посвідчення водія, зокрема у додатку «Дія». Але якщо за кермом машини опинилась людина, яка ніколи не отримувала водійського посвідчення, то її оштрафують на 3400 грн (раніше було 510 грн). Якщо ж за кермо сів водій, якого раніше суд позбавив водійських прав, то він отримає 20400 грн штрафу замість 510 грн. Окрім того, такого водія повторно позбавлять прав до 5 років та можуть конфіскувати машину.

За повторне порушення цих норм штраф зростає до 40800 грн з позбавленням права керування від 5 до 7 років.

Але порушують ПДР не тільки водії. Що там пішоходами, наприклад, чи велосипедистами?

Для пішоходів, які переходять дорогу на «червоне» чи вибігають на дорогу не на переході, теж зростають штрафи: з 51 до 325 грн. А для велосипедистів штраф за порушення ПДР зріс з 85 грн до 340 грн.

І воно все так буде гарно працювати? В нашій країні? Це точно?

Остаточно про ефективність нових штрафів і посилення відповідальності для нетверезих водіїв можна буде говорити після перших справ, які розглянуть суди. Однак гірше не буде точно.

«Я думаю, що шпарину у законодавстві завжди можна буде знайти. Але такий публічний момент, що водіям кажуть – ну все, не відмажешся, заяву не забереш, у суді не «порішаєш», він має суттєво вплинути на водіїв. І важливо, щоб згодом Верховна Рада таки розширила повноваження поліції для проведення масових перевірок, від цього залежить ефективність усіх цих змін у законодавство», – каже керівник ГО Pitbull Lviv Микола Ільчук.

«Водії часто залишалися непокараними у тому випадку, коли пропускали терміни притягнення до відповідальності. За три місяці патрульна мала скерувати матеріали до суду, а суд мав протягом цього часу розглянути справу. Зараз термін розгляду справи збільшився до року і нечесних на руку суддів або порушників, які намагаються якось вплинути на суд, стане менше. Бо рік – це досить багато часу», – розповів ZAXID.NET адвокат Дмитро Швець.

За його словами, патрульні поліцейські мають бути дуже уважними під час оформлення нетверезих водіїв, бо від цього залежить подальший розгляд справи у суді.

«Зі збільшенням відповідальності має збільшитись уважність патрульних, тому що саме від них залежить те, чи буде притягнути особа до відповідальності, чи ні. Тут є два фактори: перший – це корупційний момент, коли патрульні можуть бути зацікавлені допомогти водієві уникнути відповідальності. Другий фактор – обов’язково повинен бути складений протокол зі всіма доказами, які свідчать про керування у стані алкогольного сп’яніння, щоб в подальшому водій не зміг використати якісь порушення складення протоколу на свою користь», – каже Дмитро Швець.