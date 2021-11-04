У Львові є чимало водіїв, які систематично сідають за кермо у нетверезому стані – під впливом наркотиків чи алкоголю. Їх регулярно карають: виписують величезні штрафи, позбавляють прав і іноді навіть машин. Але це не працює: водії чомусь повертаються за кермо, явно показуючи, що і закон, і штрафи їм не перепони.

Цього року в Україні суттєво посилили відповідальність для п'яних водіїв, але їх менше на дорогах не стало. ZAXID.NET спробував розібратись, що не так із покаранням п'яних водіїв і склав свій рейтинг нетверезих водіїв Львова. Спойлер: серед злісних порушників може може виявитись ваше прізвище або вашого сусіда.

«Я не розумів, наскільки це небезпечно»

Щороку в Україні нетверезими за кермом ловлять 120-130 тис. водіїв, а це близько 350 людей в день. Зараз покарання для таких водіїв становить від 17 тис. грн до двотижневого арешту. Але є люди, яких це зовсім не лякає.

39-річний львів’янин Роман Довганик – один з рекордсменів з нетверезого керування у Львові. Чоловік, судячи з усього, має залежність від наркотиків, під дією яких дуже часто керує автомобілем Ford Focus. У 2019 році у його машині навіть знайшли шприци. А лише з початку 2021 року Довганика уже 10 разів затримали за кермом під наркотиками. Як йому це вдалося? Виявляється, це не так вже і складно.

Лише у лютому 2021 року Довганика ловили п’яним за кермом Ford Focus три дні поспіль. У всіх випадках він відмовлявся пройти огляд на сп’яніння. Через місяць Роман Довганик знову попався на очі поліцейським і цього разу навіть погодився пройти огляд в лікарні. Висновок медиків підтвердив вміст наркотиків у його крові.

18 березня львівський суд розглянув перший протокол Романа Довганика і оштрафував його на 10,2 тис. грн. Але це зовсім не вплинуло на усталені звички водія-порушника. Вже через три тижні після винесення цієї постанови Роман Довганик знову попався за кермом Ford Focus у стані наркотичного сп'яніння.

22 квітня Личаківський райсуд оштрафував Романа Довганика на 20,4 тис. грн і позбавив його водійських прав на три роки. Чергова постанова лише розігріла азарт у водія, і наступного місяця його чотири (!) рази затримали під наркотиками за кермом того ж Ford Focus. За такі грубі порушення ПДР Довганик спочатку отримав 34 тис. грн штрафу, а потім ще два штрафи по 51 тис. грн з позбавленням прав на 20 років.

Загалом Романа Довганика уже позбавили прав на 36 років, а загальна сума штрафів становить понад 250 тис. грн. Якщо він продовжить себе так поводити, то за законом у нього можуть конфіскувати машину, або ж арештувати на 15 діб.

ZAXID.NET вдалося поспілкуватися із водієм-рекордсменом з нетверезого керування. Роман Довганик розповів, що шкодує про те, що сідав нетверезим за кермо і пообіцяв більше так не робити. Він також заявив, що не сплачує штрафи за нетверезе керування, бо «не має коштів, щоб їх оплачувати».

«Я вже п’ятий місяць у тверезості. В мене в житті склались обставини – був нетверезий. Я був на метадоновій програмі і поліція це знала, і постійно мене підстерігала. Мене навіть не возили на експертизу – це була зупинка і оформлення штрафу на місці. Але це моя вина, тому що в принципі я не мав права сідати за кермо під цими препаратами. Я не розумів, наскільки це небезпечно. А зараз я абсолютно тверезий і не їжджу, бо в мене забрали права», – каже Роман Довганик.

Виявляється, так можна було

За словами представника громадської організації «Фундація DEJURE» Романа Маселка, який відстежує судові справи про нетверезе керування, п'яні водії насправді часто не відчувають на собі покарання. Лише малий відсоток таких водіїв добровільно сплачує штрафи, а виконавча служба не завжди може стягнути їх примусово.

«Виконавча служба може стягнути штраф із зарплати, якщо вона офіційна, або арештувати майно і продати його. Якщо немає офіційної зарплати, то немає з чого стягувати. Якщо це штраф на 17 тис. грн – то це невелика сума і квартиру задля такої суми теж не будуть продавати. Тим більше стягувати 17 тис. грн для виконавця, який має справи на 17 млн грн, це не пріоритет. Тому значну частину штрафів, де порушники не мають офіційних доходів, стягнути реально складно», – пояснює Роман Маселко.

Насправді у Львові є не один десяток таких водіїв, які не платять штрафи і здавалося б принципово сідають за кермо нетверезими. Наприклад, 24-річного львів'янина Івана Панаса навіть двічі арештовували на 10 та 15 діб, конфісковували в нього машину, але це нічого не змінило – він і далі сідає за кермо під наркотиками. На момент публікації цієї статті Івана Панас уже позбавили водійських прав на понад 100 років, а загальна сума штрафів наблизилась до півмільйона.

Ще один цікавий персонаж – 24-річний Руслан Яндрика, який протягом останніх трьох років регулярно попадався п’яним за кермом. Ще 5 серпня Залізничний райсуд суд прийняв рішення про конфіскацію у нього автомобіля ВАЗ, а вже незабаром він запостив у Facebook фото своєї машини, яку ніхто не поспішав забирати.

ZAXID.NET поцікався у Залізничному райсуді Львова і у виконавчій службі, чому у Руслана Яндрики не конфіскували машину. Виявилось, що за два місяці суд так і не надіслав постанову про вилучення автомобіля у виконавчу службу. Але після запиту ZAXID.NET 4 жовтня суд таки скерував свою постанову до державного виконавця. Тепер є шанс, що у порушника таки конфіскують автомобіль.

Автомобіль Руслана Яндрики, який у нього мали конфіскувати

З Русланом Яндрикою ZAXID.NET поспілкуватись не вдалося.

Топ-13 нетверезих водіїв Львова

Загалом аналізуючи постанови львівських судів з 17 березня – моменту посилення покарання нетверезих водіїв ми виявили десятки порушників, які систематично попадається п'яними за кермом. Публікуємо топ-13 таких порушників із сумами штрафів за п'яне керування і термінами позбавлення прав за 2021 рік (*дані актуальні на момент публікації матеріалу):

Савіцький Анатолій Сергійович (33 р.) – штрафи на 785 тис. грн, 60 років позбавлення прав;

Панас Іван Володимирович (24 р.) – штрафи майже на 450 тис. грн, 100 років позбавлення прав, конфіскація авто і навіть арешт;

Трач Станіслав Борисович (37 р.) – штраф 377,4 тис. грн, 40 років позбавлення прав;

Довганик Роман Михайлович (44 р.) – штраф 251,6 тис. грн, 36 років без прав;

Когут Ярослав Ростиславович (31 р.) – штраф 159,8 тис. грн, 16 років без прав;

Мельников Артур Владиславович (21 р.) – штраф 153 тис. грн, 30 років без прав;

Волошанін Георгій Георгійович (35 р.) – штраф 132,6 тис. грн, 10 років без прав;

Яндрика Руслан Ігорович (26 р.) – штраф 132,6 тис. грн, 10 років без прав, конфіскація авто;

Войціцький Юрій Миколайович (46 р.) – штраф 126 тис. грн, 13 років без прав;

Шевчук Ігор Олександрович (40 років) – 112,2 тис. грн, 20 років без прав;

Тиндик Володимир Ігорович (21 рік) – 102 тис. грн, 20 років позбавлення прав;

Марків Володимир Васильович (43 роки) – 81,6 тис. грн, 10 років без прав;

Підкуймуха Андрій Степанович (24 роки) – 91,8 тис. грн і 10 років без прав.

Юрист Роман Маселко вважає, що зараз водіям стало складніше уникати відповідальності за п'яну їзду, але це все ще можливо.

«Були три ключові схеми для ухилення від відповідальності. Перша – це закриття справ за терміном давності. Тепер термін розгляду таких справ виріс з трьох місяців до року, тому затягнути справи буде важче. Другий спосіб – закриття за малозначимістю, коли судді вирішували, що нетверезе керування – це несуттєве порушення. Закон це заборонив, хоча поодиноко такі випадки все ж трапляються. І третій спосіб – передача водія на поруки трудовому колективу, що теж тепер заборонено. Усі схеми ще живуть, хоч і не так активно застосовуються», – розповідає ZAXID.NET Роман Маселко.

За його словами, зараз судді частіше закривають такі справи через формальну відсутність складу правопорушення.

«Я прогнозую, що буде зростати кількість випадків, коли судді закривають справи через відсутність самого правопорушення: не був у стані сп’яніння, не був за кермом і так далі. Ми вже бачимо такі натягнуті рішення, коли водіїв відпускають через процедурні порушення, неправильно складені протоколи і так далі. І тут вже буде важливо, як буде працювати Вища рада правосуддя – чи буде карати таких суддів», – каже Роман Маселко.

У Львові справи п’яних водіїв іноді закривають з доволі дивних причин. Наприклад, львів'янин Максим Вертас, якого затримали нетверезим за кермом, просто заявив у суді, що не керував автомобілем, його слова підтримав брат, який заявив, що саме він керував машиною. Патрульні поліцейські на судове засідання не прийшли і суддя Роман Грицко закрив цю справу.

Ще один водій, 53-річний Дмитро Луб'яной уник покарання за керування машиною під наркотиками, бо не зміг сходити в туалет, щоб здати аналіз сечі. А в лікарні, куди повезли водія на перевірку, не виявилось реактивів, щоб взяти на аналіз кров водія. Такі збіги обставин зіграли водію на руки і його справу закрили.