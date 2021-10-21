Підвечірок квітневого дня у центрі Львова. 17-річна Оксана Освінська починає переходити дорогу на проспекті Чорновола на регульованому пішохідному переході. Одна секунда – і її збиває автомобіль Volkswagen Jetta, за кермом якого 20-річний водій, з ним їде молода дівчина. Оксану Освінську притискає до парапету, вона ще деякий час дихає. Хтось викликає «швидку», медики намагаються реанімувати дівчину, але марно – вона помирає дорогою до лікарні.

Понад 90% смертельних ДТП на Львівщині завершуються умовними вироками для водіїв. Тобто їх визнають винними, але звільняють від реального покарання, замінюючи його іспитовим терміном. При цьому більшість таких водіїв – це люди, які визнали провину і відшкодували збитки потерпілим. Але бувають і випадки, коли на волі опиняються нетверезі водії або ж люди, які грубо порушили ПДР.

ZAXID.NET проаналізував усі вироки за статтею про смертельні та тяжкі ДТП за остані 2,5 роки і спробував знайти там справедливість.

«Винна у ДТП моя дитина»

«У той день я був у відрядженні в Польщі, і коли повернувся, то зустрівся зі слідчим. Він одразу повідомив, що винна у ДТП моя дитина, і що водій їхав з дозволеною швидкістю. Але сказав, щоб ми не переживали, бо отримаємо страхівку», – пригадує Дмитро Освінський, тато львів’янки Оксани, яка загинула під колесами автомобіля.

Одразу ж після аварії водій Volkswagen Jetta Віктор Секунда заявив, що дівчина перебігала дорогу на «червоне». Цю версію згодом підтвердила поліція: і офіційно для ЗМІ, і особисто батькам загиблої дівчини.

У якийсь момент, каже Дмитро Освінський, вони з дружиною навіть почали вірити, що їхня донька могла побігти на червоне: «Їй 17 років, може, замріялась і не помітила червоне світло…».

Автомобіль Volkswagen Jetta збив 17-річну Оксану Освінську на переході, що на початку просп. Чорновола

Утім, уже наступного дня батьки Оксани Освінської все ж вирішують самостійно з’ясувати усі подробиці аварії. Вони поширюють у Facebook допис, у якому просять очевидців цієї ДТП звернутись до них. Неочікувано до Освінських починають масово дзвонити свідки. Батькам Оксани стало зрозуміло, що з офіційною версією слідства щось не так.

Щоб зрозуміти тенденції у покараннях водіїв у смертельних аваріях, ми проаналізували 219 вироків за 2019-2020 роки, а також за перші шість місяців 2021 року. Це усі вироки про порушення ПДР, що призвели до смерті чи тяжких травмувань (інвалідності). Виявилося, що 91% усіх вироків у таких справах –це умовні покарання, тобто суди відпускають водіїв і встановлюють їм іспитовий термін на певний період, найчастіше рік-два.

Однією з основних обставин для звільнення водія від покарання є примирення. Якщо родина загиблого заявляє у суді, що не має претензій до винуватця ДТП, то скоріш за все, у тюрму він не сяде. Підписання мирової угоди – основна причина, через яку суди звільняють водіїв від покарання.

Історія львівської сім'ї Освінських – одна з небагатьох, яка яскраво ілюструє, наскільки важливу роль може мати суспільний резонанс. Якби батьки дівчини покладалися виключно на слідство і не стали публічно шукати свідків, кінець історії міг би бути зовсім іншим.

«За кілька днів стільки людей нам подзвонило, що ми не очікували навіть. Декілька людей сказали, що насправді все було зовсім не так, як розповідав водій і слідчий. Ми почали зустрічатися з очевидцями і всі говорили, що винен водій, а не Оксана. Одна жінка стояла за спиною до моєї доньки. Вона розповіла, що як тільки загорілось зелене світло на світлофорі, Оксана розпочала рух, а потім її раптово збили. Ще одна жінка стояла з протилежної сторони. У момент удару вона вже також, як і Оксана, переходила дорогу, а з нею ще ціла група людей. Тобто виявилось, що Оксана була не одна в той момент на дорозі», – розповідає Дмитро Освінський. Батьки Оксани продовжили власне розслідування.

Як і чому ще винуватці смертельних ДТП уникають тюрми

Угода з прокурором. Якщо водій, що спричинив смерть, підписує угоду з прокурором про визнання винуватості, судді у 99% її погоджують. У цій угоді прописується таке покарання, яке задовольняє і злочинця (тобто без реального терміну в тюрмі), і прокурора – умовний термін на 1-2 роки.

Малолітні діти, родичі з інвалідністю, вік та інші життєві обставини. Якщо винуватець ДТП пенсійного віку, це може стати обставиною для того, щоб суд пом’якшив людині покарання. Хороша характеристика з місця проживання чи роботи теж додає шансів уникнути терміну за ґратами.

Каяття. Майже у всіх судових вироках щодо смертельних ДТП вказано, що винуватець щиро кається. Щирість каяття зазвичай вимірюється у тому, чи сплатив водій моральну і матеріальну компенсацію родичам загиблих чи постраждалих поза судом. Утім, бувають випадки, коли судді не аргументують, чому вважають каяття щирим.

«Дуже часто судді помилково пишуть «покаявся, активно сприяв розкриттю злочину». Це неправда. От нещодавно судили водія фури у Бродах. Там водій отримав реально три роки, бо проїхав на червоне світло. Щоб це довести, я особисто вилучав відеозаписи, надавав їх поліції і ми довели, що він їхав на червоне. І там суддя написала «активно сприяв розкриттю злочину». Чим? Він нічого не показав, все заперечував і лише перед самим вироком просто сказав, що кається», – каже львівський адвокат Олег Мицик, який захищає в судах, як і потерпілих, так і винуватців аварій.

Родина Освінських разом з адвокатами теж почали переглядати відео з вуличних камер. «На жаль, на найближчій до місця ДТП камері не було видно сигналу світлофора у момент ДТП. Але одне важливе відео нам надав банк, що розташований поруч. На відео видно, що водій їде на червоне, але на іншому світлофорі, який розташований трохи вище від місця ДТП. У нас пішло дуже багато часу, фактично роки, щоб довести, що на цьому відео саме та сама машина. Ми таки це довели», – згадує Дмитро Освінський.

Близько 90% усіх смертельних ДТП на Львівщині завершуються умовним покаранням, але це не завжди погано

Згодом у межах слідства провели експертизу, яка довела, що автомобіль Volkswagen Jetta їхав на червоне світло на двох світлофорах і швидкість машини була більшою за дозволену. Здавалось би, усі докази свідчать про невинуватість 17-річної Оксани Освінської, але довести провину водія все одно залишалося складним завданням.

«Ми три роки намагались довести у суді, що водій їхав на червоне і що на записах з відео саме його машина. Його адвокати постійно клопотали про нові експертизи, хворіли, затягували засідання. У справі нам тричі змінювали слідчого, мені довелось писати скарги, адже саме від слідчого йшла вся дезінформація і брехня про те, що водій у ДТП не винен», – обурюється батько загиблої Оксани.

Найбільш суворі покарання

Водночас є кілька маркерів, які вказують на те, що уникнути реального покарання за смертельну аварію буде важко (але не неможливо):

Алкогольне сп’яніння. Якщо людина вчиняє ДТП під дією алкоголю чи наркотиків, це вважається обтяжуючою обставиною. Ми проаналізували 22 вироки щодо ДТП, де водії-винуватці керували машиною у стані сп'яніння. І лише у семи випадках водії отримали реальний термін у тюрмі. При цьому логіку у рішеннях судів прослідкувати не завжди так легко.

Наприклад, у серпні 2019 року Миколаївський райсуд виніс вирок мотоциклісту, який нетверезим збив пішохода насмерть і втік з місця ДТП. Винуватець відшкодував збитки родині померлого і заявив, що кається. Суд його відпустив на іспитовий термін.

Однак, у липні 2021 року Червоноградський суд розглядав справу нетверезого водія автомобіля, який збив пішохода. Потерпілий вижив, але отримав тяжкі травми. У цій справі суддя вирішив дати винуватцю аварії три роки тюрми, попри те, що потерпілий вижив.

Одразу кілька юристів пояснили ZAXID.NET, що, різниця у цих вироках пов'язана із позицією потерпілих. У першому випадку їм вдалося примиритися з водієм, а у другому – ні. Втім і тут не все так однозначно. Жовківський райсуд 2021 року розглядав справу водія ВАЗу, який спричинив ДТП з гужовою підводою. Водій підводи отримав тяжкі травми. До винуватця аварії ніхто не мав претензій та родичі постраждалого просили суд не карати чоловіка суворо. Проте суд врахував, що водій виїхав на дорогу у нетверезому стані і, попри прохання потерпілих, таки відправив його до в’язниці на 5,5 років.

З 17 березня 2021 в Україні законодавство стало суворішим до нетверезих водіїв, і тепер умовний термін за нетверезі ДТП призначати не можна. Поки що львівські суди розглянули лише кілька справ про нетверезі ДТП за новим законодавством, і в усіх випадках водіїв відправили за грати.

Окрім алкогольного сп'яніння у тюрму відправляють винуватців ДТП, у яких загинули двоє або більше людей (але теж не завжди). Або якщо винуватець не визнав свою провину чи не відшкодував родичам компенсацію. Офіційно обтяжуючою обставиною вважається втеча з місця ДТП, але ми не знайшли жодного вироку, де судді справді звертали на це увагу.

Адвокат Мицик пояснює, що у ситуаціях зі смертельними ДТП варто розрізняти два поняття: «злочинну недбалість» і «злочинну самовпевненість». Останнє – це якщо водій грубо порушив правила дорожнього руху, сів за кермо нетверезим. Таких порушників, на думку адвоката, суди б мали відправляти за ґрати.

«Не може бути прощення п'яному, особі, яка втекла з місця події, не може бути прощення тому, хто грубо порушував правила дорожнього руху – тобто обганяв через дві суцільні смуги тощо. І важливо розуміти, хто взагалі така ця людина. Якщо вона ніде не працює, мала 20 порушень ПДР, була судима за вчинення ДТП раніше, їхала на краденому авто – то, звичайно, така людина має йти в тюрму», – каже Олег Мицик.

Однак юрист стверджує, що в більшості випадків аварій – це саме недбалість, тому умовне покарання для таких водіїв може бути достатнім покаранням.

«Злочинна недбалість – це коли пішохід раптово вийшов чи вибіг на перехід і водію не вистачило кілька метрів, щоб не наїхати на нього. Або коли наїзд трапився вночі і водій об'єктивно не міг помітити пішохода, який раптово вибіг. І у такому випадку, я вважаю, що відшкодування компенсації і примирення – найкращий варіант. І судді теж це розуміють та самі кажуть потерпілим іти миритися. І це нормально, тому мене не дивує така велика кількість умовних покарань», – пояснює адвокат.

«Мало людей готові піти до кінця»

Найбільш суворе покарання за 2,5 роки на Львівщині для винуватця аварії виніс Кам'янка-Бузький райсуд у березні 2021 року. Водій автомобіля, який вчинив ДТП з двома загиблими (серед них була дитина), отримав 9 років тюрми. У цій історії ключову роль зіграли родичі загиблих, оскільки вони прийшли в суд, заявили, що не вірять у його каяття і попросили суворо покарати водія. Виносячи вирок, суддя наголосив на тому, що «щире каяття –це не формальність, і воно має проявлятись у поведінці водія, у намаганні відшкодувати збитки родині загиблих та готовності понести покарання». Жодних доказів щирого каяття суд у поведінці водія не побачив і тому призначив йому таке суворе покарання.

Водій Віктор Секунда до останнього не визнавав своєї провини у скоєнні смертельної аварії, у якій загинула 17-річна Оксана. Тривалий час він не вибачався перед батьками дівчини, каже Дмитро Освінський. Гроші від винуватця батьки загиблої дівчини вирішили не брати.

«Він вибачився через 7 місяців, коли було перше судове слухання, але не знаю, наскільки це було щиро. Були розмови з мамою і з адвокатами про компенсацію, але ми ні копійки не взяли. Чому? Бо я розумію, що компенсація - не хабар, це компенсація за те, що забрали, вона має безумовною. Ти не маєш додаткових умов виставляти. Гроші можна взяти, якщо ти бачиш, що людина кається. Але ми цього не бачили», – розповідає Дмитро Освінський.

За час розслідування загибелі 17-річної Оксани у справі змінилося декілька слідчих. «І зрештою останній, третій слідчий, нам уже перед судовим засіданням прямо заявив, що є експертиза (про те, що водій їхав на червоне - ред.) і водій не уникне покарання», – пригадує Дмитро Освінський.

Кримінальний адвокат Віталій Титич наголошує ще на одній важливій складовій всіх кримінальних злочинів з ДТП – корупційній.

«Буває всяке: погана дорога, немає освітлення і справді видно, що це нещасний випадок. І людина би рада була відшкодувати компенсацію і все робити, але щоб отримати менший термін, вона має заплатити прокурору, слідчому, а потім ще і суду. Тобто основне «відшкодування» отримують ось ці персонажі. ДТП – це кормушка як і поліції, так і судів. Вони випрошують собі гроші, фальсифікуючи, обтяжуючи вину, надаючи додаткову кваліфікацію. Як би у нас ідеально працювала правоохоронна система, то би не виникало питань, чому суди приймають такі вироки, а не інакші», – пояснює юрист.

7 грудня 2020 року Галицький районний суд розглянув справу проти Віктора Секунди. На суді хлопець так і не визнав своєї провини, тому батьки загиблої дівчини наполягали на реальному покаранні, і таки почули вирок.

«З адвокатами ми спілкувалися і я просив визнати провину, і у такому випадку ми б не просили суддю про максимальний термін. Але він вини не визнав. Моя дружина на суді попросила максимальний термін - 8 років, прокурор просив 6 років і я з ним погодився, бо хотів, щоб це вже швидше закінчилось… Утім, суд дав 5 років», – розповідає Дмитро Освінський.

Адвокати Віктора Секунди одразу подали апеляцію на цей вирок суду. Після довгих перемовин вони відмовились спілкуватись з ZAXID.NET про цю справу. Наразі засідання апеляційного суду постійно переносяться, отож кінцевого рішення ще немає.

Загалом опитані нами юристи сходяться на тому, що умовні вироки для винуватців смертельних ДТП мають право бути варіантом досягнення справедливості, якщо потерпілі справді отримують компенсацію.

«На жаль, така ситуація в країні, що дуже мало людей готові піти до кінця в надії на реальне покарання, і вони намагаються отримати якесь фінансове відшкодування. У свою чергу, порушник зацікавлений замість покарання вирішити це питання шляхом відшкодування компенсації. І це не є насправді погано. Людину не повернеш, а в нього залишилась сім'я, діти, і якщо стоїть питання битися об нашу Феміду, вимагаючи якогось реального терміну або отримати компенсацію і мінімізувати ці негативні наслідки - то тут питання доцільності таких дій», – стверджує кримінальний юрист Віталій Титич.

Львівська сім'я Освінських вирішила продовжити свою боротьбу. Батьки загиблої 17-річної Оксани чекають на рішення апеляційного суду, щоб нарешті поставити крапку у цій історії і спробувати знайти спокій.

«Ми вже дуже втомилися і хотіли б щоб усе закінчились. Дитини не вернеш. Ми нічого не хочемо, тільки щоб все було по закону: написало від трьох до восьми, значить так і має бути. Я маю знати, що він покараний», – підсумовує свою історію батько загиблої львів'янки Дмитро Освінський.