Унаслідок зіткнення 56-річний водій Fiat Doblo загинув на місці події

Бродівський районний суд Львівщини визнав винним у вчиненні смертельної ДТП 33-річного водія вантажівки. Його засудили до трьох років тюремного ув'язнення, постраждалі у цій аварії, а також родичі загиблого водія відсудили понад 190 тис. грн у страхової компанії.

Як вказано у вироку суду за 22 квітня, аварія за участі тягача Scania з напівпричепом та легкового авто Fiat Doblo трапилась наприкінці серпня 2020 року у Бродах. 33-річний водій вантажівки їхав трасою Київ–Чоп, порушив ПДР та проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення.

Унаслідок зіткнення 56-річний водій Fiat Doblo загинув на місці події, а трьох його пасажирів, серед яких діти 2013 та 2014 років народження, з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до Бродівської центральної районної лікарні.

У суді водій вантажівки визнав свою провину, заявив, що шкодує про вчинене.

Дослідивши матеріали справи, суддя Анна Бунда визнала водія вантажівки винним у вчиненні смертельної ДТП та призначила покарання у вигляді трьох років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом трьох років.

Суддя також задовольнила цивільні позови потерпілих пов’язані з відшкодуванням витрат на лікування та моральною компенсацією, стягнувши з страхової компанії на їх користь понад 190 тис. грн.

На вирок суду ще може бути подана апеляція.