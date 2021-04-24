Мешканець Дублян, керуючи авто Opel Zafira, вчинив ДТП з автомобілем Ford Mondeo

У п’ятницю ввечері, 23 квітня, львівські патрульні затримали нетверезого водія, у якого виявили перевищення норми алкоголю у понад 13 разів. Тепер йому загрожує позбавлення прав та 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, ввечері 23 квітня на вул. Винниця сталася ДТП без потерпілих. 37-річний мешканець Дублян, керуючи авто Opel Zafira був неуважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримавшись дистанції здійснив зіткнення з автомобілем Ford Mondeo.

У водія виявили ознаки сильного алкогольного сп'яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, поведінка, що не відповідає обстановці. Водій погодився пройти перевірку на стан сп'яніння. Прилад Drager показав результат 2,73 проміле, що у понад 13 разів перевищує допустиму норму.

На порушника склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Далі рішення за судом. Також, на нього винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП.