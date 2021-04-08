На Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом
Замість 10,2 тис. грн водію доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу
Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн водія за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Це перша оприлюднена в реєстрі постанова суду, що була прийнята на основі нових штрафів.
Як вказано у постанові суду за 5 квітня, водія з ознаками алкогольного сп’яніння затримали за кермом легкового автомобіля Іж-2126 у смт Меденичі вночі 20 березня. Чоловік погодився пройти перевірку на стан сп’яніння у Дрогобицькій міській лікарні №1, яка підтвердила, що він був п’яним. Скільки саме проміле алкоголю було в крові водія у постанові суду не вказують.
У суді водій не заперечував свою провину та визнав, що перед тим, як сісти за кермо, вживав спиртні напої.
Суддя Руслана Курус визнала його у винним у керуванні автомобілем у стані сп’яніння та оштрафувала на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.
Нагадаємо, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і суттєво посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше штраф становив 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.