Українці та Європейці обурені висловлюваннями Кушнера щодо Путін

Українські політики, а також деякі представники Європи закликають усунути зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, який разом зі Стівом Віткоффом виступає посередником у переговорах між Україною та Росією щодо завершення війни. Про це у п’ятницю, 27 листопада, повідомило американське медіа Politico.

Як зазначає Politico, заяви Джареда Кушнера в інтерв’ю Матіасу Дьопфнеру для його подкасту MD Meets викликали обурення серед українців та європейців. Під час розмови зі співрозмовником спецпредставник Дональда Трампа назвав російського диктатора Владіміра Путіна «гросмейстером політики», а також заявив, що той проявляє стриманість у війні, оскільки погоджується не застосовувати ядерну зброю.

Голова комітету з питань закордонних справ Верховної Ради України Олександр Мережко назвав такі заяви небезпечними не лише для України, а й для США. Він також висловив думку, що Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа необхідно усунути від переговорів щодо завершення російсько-української війни.

«Я вже давно стверджую, що Віткоффа та Кушнера потрібно замінити. Вони дивляться на Україну не просто як бізнесмени, що шукають угод із Росією, а, по суті, очима самого Путіна», – цитує Politico Олександра Мережка.

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Крім того, висловлювання спецпредставника американського президента негативно сприйняли в Європі. Зокрема, депутат від партії «Християнсько-демократичний союз», яку очолює канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Родеріх Кізеветтер сказав, що за президентства Трампа США «стали на бік Росії» й не виконують ролі посередника, а чинять тиск на Україну.

Голова комітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також обурилася тим, що в подкасті MD Meets Джаред Кушнер назвав війну Росії проти України «опосередкованою війною» (proxy war) між Європою та РФ.

«Чиста кремлівська пропаганда. Навряд чи можна [Джареда Кушнера] сприймати серйозно як нейтрального посередника. Білий дім воліє сидіти на колінах у Путіна, аніж працювати задля досягнення справедливого миру», – заявила Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

До слова, раніше Франція також розкритикувала підхід США до переговорів щодо завершення війни Росії проти України. В оточенні Емманюеля Макрона вважають, що американці (Стів Віткофф та Джаред Кушнер, – ред.) на переговорах між Україною та Росією насправді мають на меті послабити позицію української сторони, щоб вона прийняла умови росіян.