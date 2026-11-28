Двох українців, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної розвідки, знову затримали в Австрії

В Австрії у п’ятницю, 27 листопада, суд повторно взяв під варту двох українців, яких підозрюють у шпигунстві на користь іноземної розвідки. Про це повідомила телерадіомовна компанія Австрії ORF.

Як йдеться у повідомленні, обох підозрюваних, які, за даними слідства, є співробітниками української військової розвідки, звільнили з-під варти лише два тижні тому. Прокуратура Відня підтвердила, що вони знову перебувають під арештом.

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Причиною повторного затримання, за інформацією джерела видання, міг стати аналіз вилучених у чоловіків електронних носіїв інформації, зокрема мобільних телефонів і комп'ютерів. На них нібито виявили докази планування незаконних розвідувальних операцій, зокрема у Великій Британії. Йдеться про можливе викрадення людей, яких в Україні звинувачують у майнових злочинах, але яких британська влада досі не екстрадувала.

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Як зазначає видання, ці дані можуть пояснити заяви колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка, який виїхав до Відня. Наприкінці жовтня він написав у соцмережах, що співробітники військової розвідки нібито мали не лише розшукати його, а й вчинити незаконні насильницькі дії. За словами Кравченка, відповідні накази надходили з Офісу президента України.

Нагадаємо, що 5 жовтня у Відні окрім двох українських розвідників затримали також журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які працюють в «Українській правді». Тоді повідомлялося, що медійники працювали над матеріалом щодо Кравченка, який у вересні втік з України. Вранці 9 жовтня Михайла Ткача відпустили. У МЗС Австрії заявили, що підозра не підтвердилася. Цього ж дня Михайло Ткач розповів деталі затримання.