Руслан Кравченко заявив, що накази групі нібито надходили з Офісу президента

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що керівники НАБУ та САП нібито просили направити до Австрії групу людей, яка мала вчинити проти нього насильницькі дії. За його словами, вказівки учасникам групи надходили з Офісу президента. Водночас Кравченко не уточнив, хто саме, на його думку, віддав відповідний наказ, і не навів доказів своїх звинувачень. Про це він написав, у середу, 28 жовтня, на фейсбук-сторінці, коментуючи затримання в Австрії двох військовослужбовців Головного управління розвідки з підрозділу «Артан».

За словами Кравченка, про можливу загрозу він дізнався ще у вересні. Тоді йому нібито повідомили, що за ним направили групу людей для вчинення протиправних насильницьких дій, а ініціаторами цього начебто були керівники НАБУ та САП.

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Колишній генпрокурор стверджує, що серед затриманих в Австрії військовослужбовців є колишній працівник НАБУ, який займався зовнішнім спостереженням. Командир підрозділу «Артан» Віктор Торкотюк, за його словами, також перебував в Австрії на момент затримання підлеглих.

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Кравченко також заявив, що накази групі нібито надходили з Офісу президента. Водночас він визнав, що не має достовірної інформації про те, хто саме міг віддати відповідний наказ.

«Мені також відомо, що накази цій групі надходили з Офісу Президента. Однак, щоб упередити можливі інсинуації, я поки не маю достовірної інформації щодо того, хто саме віддавав злочинний наказ. За моїми даними, Торкотюку в обмін на це пообіцяли посаду», – йдеться у дописі.

Крім того, ексгенпрокурор провів паралелі з подіями, які сталися цього літа в Монако. Він зазначив, що відповідним кримінальним провадженням займаються, зокрема, прокурори Офісу генерального прокурора, і заявив, що володіє інформацією про обставини того інциденту.

Також колишній генпрокурор повідомив, що в Австрії триває розслідування щодо чотирьох людей, серед яких, за його словами, є двоє представників «Української правди».

Він заявив, що журналіст Михайло Ткач перебував у Монако напередодні інциденту за участю співробітників ГУР, а також був у Відні в період затримання військовослужбовців.

«Правова оцінка цих обставин, зв’язок між фігурантами та характер їхньої діяльності в обох випадках належить до компетенції європейських правоохоронних органів», – написав Кравченко.

При цьому у своєму повідомленні він не пояснив, чому не повернувся в Україну після відрядження та продовжує перебувати за кордоном.

Доповнено о 14:38. У НАБУ спростували звинувачення колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка щодо нібито підготовки проти нього насильницьких дій. У Бюро вважають, що такими заявами він намагається забезпечити собі захист за кордоном. Про це НАБУ в коментарі повідомило «Українській правді».

У НАБУ та САП заявили, що сприймають слова колишнього генпрокурора, який залишив Україну після проведення спільної операції «Карфаген», як спробу отримати захист у країні перебування. У Бюро наголосили, що твердження Кравченка про причетність НАБУ та САП до описаних ним подій не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 8 жовтня у Відні затримали журналіста «Української правди» Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які готували матеріал про колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, що у вересні виїхав до Австрії. Наступного дня міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер повідомив, що журналістів підозрювали у шпигунстві, однак підозра не підтвердилася, тому їх відпустили.

Пізніше Ткач розповів, що його та Бондаренка силою затримали семеро озброєних людей у масках. Вони не представилися й не пояснили причин своїх дій, які журналіст назвав схожими на викрадення. В «Українській правді» заявили про перевищення правоохоронцями своїх повноважень.

У прокуратурі Відня пояснили, що розслідували справу щодо двох інших громадян України, яких підозрювали у шпигунстві. Під час слідчих дій підозра посилилася щодо ще однієї особи. Підставою для затримання Ткача та Бондаренка стали свідчення очевидців, які стверджували, що бачили трьох людей під час шпигування за неназваним об’єктом.