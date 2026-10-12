УП вимагає пояснень від прокуратури Відня щодо затримання Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка

Прокуратура Відня заявила, що підставою для затримання журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка, які працюють в «Українській правді», стали свідчення очевидців. В УП заявили, що правоохоронці перевищили свої повноваження.

Як пише «Українська правда», прокуратура Відня пояснила, що розслідувала справу щодо двох інших українців, підозрюваних у шпигунстві. Під час слідчих дій «посилилася підозра щодо ще однієї особи». Підозра ґрунтувалася на свідченнях очевидців, які заявили, що бачили трьох людей, коли ті шпигували за неназваним об’єктом.

«Були підстави припускати, що троє громадян України діяли як група правопорушників. Тому прокуратура Відня, отримавши дозвіл суду, розпорядилася затримати також третю особу. Під час затримання в автомобілі перебувала ще одна невстановлена людина. Оскільки існувала обґрунтована підозра, що вона також є учасником цієї української групи правопорушників, поліція затримала її з власної ініціативи. На момент затримань не було відомо, що підозрювані – український журналіст-розслідувач та оператор», – цитує УП заяву прокуратури Відня.

Віденська прокуратура заявила, що не змогла встановити зв’язок співробітників «Української правди» з уже затриманими українцями, тому медійників відпустили. Там також наголосили, що затримання не пов’язане з журналістською діяльністю Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка.

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Водночас головна редакторка УП Севгіль Мусаєва зазначила, що австрійські правоохоронці не пояснили, як перевіряли достовірність свідчень очевидців. Також медіа вважає, що правоохоронці Відня перевищили свої повноваження, й очікує від прокуратури пояснень, зокрема чи дійсно була необхідність застосовувати силу щодо українських журналістів.

«Чим була зумовлена необхідність застосування сили, чому наших колег утримували так довго, на яких підставах вилучили їхні засоби зв'язку та чому інформацію не можна було перевірити менш обмежувальними способами. Окремих пояснень потребують пошкодження та часткова втрата майна. В оприлюдненій заяві цих відповідей немає», – йдеться в заяві УП.

В «Українській правді» також наголосили, що Михайло Ткач та Ярослав Бондаренко були у відрядженні у Відні, оскільки, за даними редакції, там перебуває колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко. Його втеча з України становить «суспільний інтерес і потребує журналістської уваги».

«Це ставить принципове питання: чи не використав хтось австрійські правоохоронні органи для перешкоджання журналістській роботі? Окремої перевірки та правової оцінки потребують дії осіб, які повідомили про нібито вчинення злочину. Необхідно встановити, чи були надані ними відомості достовірними та чи не йшлося про свідоме поширення неправдивої або викривленої інформації. Якщо такі обставини підтвердяться, причетні мають понести передбачену законом відповідальність», – наголошують в «Українській правді».

Нагадаємо, 8 жовтня Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка затримали віденські правоохоронці під час підготовки матеріалу про колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, який у вересні виїхав з України до Австрії. Наступного дня, 9 жовтня, міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що журналістів затримали за підозрою у шпигунстві, яка не підтвердилася, тож їх відпустили з-під варти.

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Пізніше того ж дня Михайло Ткач розповів, що його разом з оператором Ярославом Бондаренком силою затримали семеро озброєних людей у масках. Вони не представилися та не пояснили причини затримання, тому їхні дії були схожі на викрадення.