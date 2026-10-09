Михайло Ткач розповів подробиці затримання у Відні

Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» розповів деталі затримання в австрійському Відні. За словами журналіста, його та оператора затримала група озброєних поліцейських у масках із застосуванням сили. Про це він розповів у відео, опублікованому на ютуб-каналі «УП» у пʼятницю, 9 жовтня.

У четвер, 8 жовтня, під час переїзду між локаціями для зйомок, коли автомобіль зупинився перед світлофором, до журналістів підбігли семеро озброєних людей у масках. Вони вибили вікно автомобіля та наставили зброю на журналістів. Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка витягли з машини, повалили на землю посеред дороги, обшукали та звʼязали їм руки за спиною. Увесь цей час Михайло Ткач намагався пояснити, що він журналіст.

«Я повторював, продовжив повторювати, що я журналіст, натомість мені хтось із цих людей став коліном на шию і, прокричав, щоб я мовчав. Далі потягнули мене, поряд була арка, затягнули в цю арку, поставили, знову ж таки, обличчям в стіну і сказали мовчати», – розповів Михайло Ткач.

За словами Михайла Ткача, під час затримання люди в масках не представилися та нічого не пояснювали, тому він подумав, що його та оператора намагаються викрасти. Журналіст зрозумів, що це поліцейські, лише через 30–40 хвилин, коли побачив поліцейський автомобіль.

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Далі його приблизно 20 хвилин везли під супровід сирен. У поліції в нього забрали речі та взуття, після чого приблизно дві години утримували в одиночній камері. Згодом журналіста перевели до іншої кімнати, де наказали повністю роздягнутися та забрали одяг. Після цього йому повернули речі, зважили його та виміряли зріст. Також йому надали на підпис документи, складені німецькою мовою, однак він відмовився їх підписувати, пояснивши, що не розуміє їхнього змісту. Поліцейський відреагував на відмову Ткача криками.

Потім журналіста відвели до двох людей, які, на його думку, були слідчими. Лише тоді, за словами Ткача, почалася змістовна розмова.

Михайло Ткач також розповів, що від моменту затримання не бачив оператора Ярослава Бондаренка. За словами журналіста, вибите поліцейськими скло автомобіля пошкодило Бондаренку обличчя.

Нагадаємо, 8 жовтня головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва повідомила, що Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка затримали у Відні під час підготовки матеріалу про колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, який у вересні виїхав з України до Австрії.

Вранці 9 жовтня МЗС України повідомило, що Михайла Ткача відпустили з-під варти. Цього ж дня міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що журналістів затримали за підозрою у шпигунстві, яка не підтвердилася.