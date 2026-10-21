Будинок Кравченка у Козині

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав декларацію, яку посадовці мають оприлюднити при звільненні. Декларація, подана 20 жовтня, зʼявилася на сайті НАЗК.

За даними «Центру протидії корупції», у цій декларації Кравченко вперше вказав будинок у Козині на Київщині площею майже 300 м². У документі експосадовця вказана вартість будинку – 22,8 млн грн. Земельна ділянка під будинком площею 1056 квадратних метрів коштує 3,1 мільйона гривень.

Будинок перебуває у власності Лукашової Олександри Іванівни. Сам Кравченко має право користування будинком, а його дружина Олександра його орендує.

Крім того, Кравченко задекларував квартиру на 53,2 м² за 734 тис. грн, а також газову електростанцію вартістю 1,1 млн грн. Станція зʼявилася у власності ексгенпрокурора у травні 2026 року.

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«Газова електростанція належить агрофірмі “Світанок”, де і офіційно працевлаштована дружина Кравченка. Власниками агрофірми є сімейство Засух, які є однією з найвпливовіших родин на Київщині», – повідомили у ЦПК.

Також Кравченко задекларував автомобіль Land Rover Evoque 2020 року випуску, яким володіє дружина. Згідно з декларацією, на рахунках в Кравченка загалом 430880 грн та 5225 євро. Готівкою ексгенпрокурор зберігає 29 тис. доларів.

Нагадаємо, будинок в Козині, де жив Кравченко до виїзду з України, виявили у вересні журналісти Bihus.info. За даними розслідувачів, нерухомість записана на 73-річну жінку, яка нещодавно відкрила ФОП.

Нерухомість фігурувала на плівках НАБУ у справі «Карфаген» про покривання шахрайських колцентрів – за даними правоохоронців, один з очільників злочинного угруповання та заступник начальника одного з департаментів ОГП Сергій Кропива отримував розпорядження від Кравченка про ремонти в будинку. Зокрема, Кравченко та Кропива обговорювали встановлення генератора та охоронних датчиків у будинку.