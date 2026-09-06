Будинок Руслана Кравченка у Козині

Журналісти незалежного медіапроєкту Bihus.Info знайшли будинок генерального прокурора Руслана Кравченка, який фігурує у справі НАБУ «Корфаген», йдеться у повідомленні розслідувачів, опублікованому у неділю, 6 вересня.

За даними Bihus.Info, йдеться про будинок площею 300 м² у селищі Козин Київської області. Ним володіє 73-річна жінка, яка місяць тому відкрила ФОП. Bihus.Info та Центр протидії корупції зауважують, що ця нерухомість не вказана в декларації генерального прокурора Руслана Кравченка.

Будинок Руслана Кравченка у Козині на Київщині

Про наявність будинку генпрокурора в Козині стало відомо під час обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві. Прокурор САП навів зафіксовані правоохоронцями розмови, які свідчили про те, що Кропива не лише підлеглий Кравченка, а й має з ним дружні стосунки та виконує особисті доручення генпрокурора.

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Зокрема, за даними САП, Кропива контролював ремонтні роботи в будинку Кравченка в Козині, спілкувався з прорабами та іншими робітниками.

В одній із розмов Кравченко доручив Кропиві замінити генератор. Під час ще одного спілкування генпрокурор висловлював невдоволення тим, що сигналізацію в будинку встановили без його відома. Інші фрагменти зафіксованих розмов свідчать про те, що Кропива звітував генпрокурору про виконані в будинку роботи, зокрема встановлення каміна. Також вони обговорювали заміну побутової техніки, проблеми з льодогенератором та електропроводкою.

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ повідомило про викриття посадовця Офісу генерального прокурора – Сергія Кропиви – на сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Водночас генпрокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до злочинної схеми.