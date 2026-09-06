Руслан Кравченко заперечив причетність до роботи шахрайсьих кол-центрів

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив свою причетність до прикриття діяльності шахрайських кол-центрів. Він також заявив, що наказав перевірити на поліграфі співробітників, які працюють зі справами, повʼязаними з діяльністю кол-центрів. Про це Руслан Кравченко написав у своїх соцмережах у неділю, 6 вересня.

«Вважаю за необхідне чітко зафіксувати свою позицію: Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генерального прокурора», – написав Руслан Кравченко.

Він також заявив, що викритого НАБУ співробітника відсторонили від виконання обовʼязків та незабаром звільнять. Генпрокурор наголосив, що «не обмежиться одним кадровим рішенням», тож наказав перевірити роботу працівників ОГП, які працювали з викритим посадовцем, а також зі справами, повʼязаними з роботою шахрайських кол-центрів.

«Доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював зазначений працівник, та підрозділу з протидії кіберзлочинності. Перевірятимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи. Окремо доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів», – написав генпрокурор.

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Руслан Кравченко запевнив, що за результатами перевірок будуть ухвалені кадрові рішення, а за наявності підстав – кримінально-процесуальні.

Крім того, генпрокурор навів статистику щодо протидії роботі шахрайських кол-центрів. Він повідомив, що протягом останніх 12 місяців правоохоронці припинили діяльність 340 кол-центрів.

Також Руслан Кравченко наголосив, що не створював перешкод роботі НАБУ та надав їм повний доступ до службового кабінету для проведення обшуків. Крім того, генпрокурор заявив, що фото сейфу, опубліковане НАБУ, «не знаходиться в Офісі генерального прокурора. Не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП».

Фото сейфу, яке НАБУ опублікувало разом з повідомленням про викриття співробітника ОГП на сприянні роботі кол-центрів

Також Руслан Кравченко заперечив повідомлення про його зникнення й заявив, що 5 та 6 вересня перебував на робочому місці. Зазначимо, що інформацію про зникнення Руслана Кравченка опублікувала «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Спецоперація НАБУ з викриття посадовця Офісу генпрокурора

Увечері 4 вересня НАБУ заявило, що викрило посадовця Офісу генерального прокурора, який, за даними слідства, сприяв роботі шахрайських кол-центрів. Того ж дня «Українська правда» написала, що НАБУ затримало заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Також журналісти повідомили про обшуки у генерального прокурора та його заступниці. В Офісі генпрокурора цю інформацію тоді спростували, однак наступного дня, 5 вересня, все ж підтвердили слідчі дії НАБУ в кабінетах Руслана Кравченка та його заступниці Марії Вдовиченко.

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Наступного дня НАБУ уточнило, що у межах спецоперації «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка за регулярні хабарі забезпечувала безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів. Отримані таким шляхом кошти вони надалі легалізовували. Загалом, за даними слідства, учасники схеми отримали десятки мільйонів гривень. Організатором схеми, за версією НАБУ, був один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора.