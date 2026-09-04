НАБУ проводять спецоперацію щодо викриття посадовця Офісу генпрокурора

Ввечері у пʼятницю, 4 вересня, Національне антикорупційне бюро заявило, що проводить спецоперацію з викриття злочинної організації, причетної до діяльності мережі шахрайських кол-центрів. Слідчі дії стосуються посадовця Офісу генерального прокурора. Згодом «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що НАБУ та САП проводять обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка. Водночас речниця ОГП Мар'яна Гайовська спростувала інформацію про проведення обшуків у генпрокурора.

«НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна», – йдеться у повідомленні.

Більше подробиць щодо спецоперації НАБУ пообіцяло повідомити згодом. Водночас, за даними «Української правди», антикорупційні органи вже затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву.

В Офісі генерального прокурора відреагували на слідчі дії. Там заявили, що сприяють антикорупційним органам у розслідуванні та нададуть усю необхідну інформацію.

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«Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу генерального прокурора до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів: усі обставини має встановити слідство. Офіс генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку», – йдеться у повідомленні ОГП.

За даними УП, НАБУ затримало Сергія Кропиву

Що відомо про Сергія Кропиву, якого ймовірно затримало НАБУ

Сергій Кропива був заступником голови Одеської ОВА. На сайті ОВА вказано, що він має дві юридичні освіти, здобуті у 2005 році в Національному університеті внутрішніх справ. У 2019 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «кібербезпека», здобувши ступінь магістра.

З 2001 до 2015 року Кропива служив в органах внутрішніх справ, а з 2015 до 2021 року – у Національній поліції. У 2022 році працював радником Генерального прокурора та очолював один із департаментів Офісу генпрокурора.

Із липня 2023 року до серпня 2025 року був заступником голови Одеської ОВА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Кропива має низку відомчих нагород МВС України, зокрема відзнаки «За відзнаку в службі» I та II ступенів, Почесну грамоту МВС та відзнаку «За миротворчу діяльність». Присягу державного службовця склав 8 червня 2022 року, має 4-й ранг державного службовця.

Доповнено. Також, за даними «Української правди», НАБУ та САП проводять обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Доповнено о 22:41. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська спростувала інформацію про проведення обшуків у генпрокурора.