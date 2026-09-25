Зараз на цій ділянці – гаражі та котельня

У центрі Тернополя замість старої котельні на вул. Замковій, 10 побудують медичний центр. Він матиме підземний паркінг, гаражі та укриття площею 420 м2. Об’єкт буде розташований на комунальній ділянці за Тернопільським обласним клінічним перинатальним центром «Мати і дитина».

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Повідомлення про початок виконання будівельних робіт зареєстрували 21 вересня на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, повідомляє видання «20 хвилин». Тернопільська міська рада 17 травня 2025 року видала містобудівні умови та обмеження на початок реконструкції котельні та гаражів за цією адресою.

В інформації про майбутній медичний центр зазначено, що він матиме два поверхи. Загальна площа забудови – 536 м², загальна площа приміщень – 1605 м². Паркінг та гараж матимуть площу 372 м². Укриття – 420 м². Окрім того, центр матиме один підземних поверх.

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Будівництво триватиме два роки. Замовником вказане управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради. Генеральний підрядник – підприємець Віталій Бабій.

У грудні 2023 році Тернопільська міська рада внесла стару котельню та гараж на вул. Замковій, 10 у перелік інвестиційно привабливих обʼєктів. Однією з умов участі в інвестиційному проєкті була реконструкція нежитлових приміщень комунальної власності під медичний центр. Останній буде в комунальній власності Тернопільської міської ради.

У січні 2024 року затвердили протокол, за яким інвестором став підприємець Віталій Бабій. За даними аналітичної системи YouControl, він зареєстрував ФОП у 2019 році. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Також Віталій Бабій зазначений серед засновників товариства «Праймхаустер», яке займається будівництвом, товариства «Руна-Інкам» – надає в оренду й експлуатацію майно, а також є керівником і співзасновником обслуговуючого кооперативу «ЖБК Будного 3».